لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

نفذت المقاومة الفلسطينية ما وصفتها بأكبر ضربة صاروخية من نوعها ضد أسدود وعسقلان ردا على التصعيد تجاه قطاع غزة، فيما يدفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إضافية إلى تخوم القطاع، كما أعلن حالة الطوارئ في مدينة اللد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 15 من عناصر المقاومة في غزة، وقال إنه تلقى أوامر من القيادة السياسية بمواصلة عملياته، كما صادق وزير الدفاع على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.

الجزيرة نت تقدم لكم أحدث التطورات في القدس وقطاع غزة لحظة بلحظة:

منذ 9 دقائق

مراسلة الجزيرة: قصف من الزوارق الإسرائيلية تجاه شاطئ شمال غزة.

منذ 59 دقيقة

الرئيس الإيراني: ندين الاعتداءات الإسرائيلية ونطالب الدول العربية بالتحرك للدفاع عن فلسطين وكسر الصمت.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيرم شالوم المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.

منذ ساعتين

الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا نية لدينا لوقف العملية العسكرية في قطاع غزة الآن، وتدربنا على العملية العسكرية في غزة لعدة أشهر.

مراسل الجزيرة: غارة لمقاتلات إسرائيلية على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة.

منذ ساعتين

سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة ومقار أمنية في غزة من بينها الأمن الداخلي وإدارة الجوازات.

منذ ساعتين

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

منذ ساعتين

الجيش الإسرائيلي: نحو 1050 صاروخا أطلقت من غزة وطالت مناطق شاسعة من تل أبيب شمالا حتى بئر السبع شرقا.

منذ 4 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 35 شهيدا بينهم 12 طفلا و3 نساء و233 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي.

منذ 4 ساعات

مقاتلات إسرائيلية تشن غارات واسعة في قطاع غزة مستهدفة مواقع للمقاومة ومقرات أمنية وشرطية.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة ومقرات أمنية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: أكثر من 10 غارات إسرائيلية متتالية تستهدف مقرات أمنية في غزة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف جهاز الأمن الداخلي وإدارة الجوازات ومقرات حكومية في قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي عنيف على مناطق عدة في قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 3 ناشطين في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس، بينهم رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية وقائد شعبة مكافحة التجسس.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تستهدف منزلا جنوب مدينة غزة بعدد من الصواريخ.

منذ 5 ساعات

سرايا القدس تعلن عن توجيه ضربة صاروخية بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف صاروخي جديد على تل أبيب وضواحيها ومدينة عسقلان.

صاروخ من القبة الحديدية في سماء عسقلان (رويترز)

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تعاود إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن الإسرائيلية.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف صاروخي جديد على تل أبيب وضواحيها.

منذ 6 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 35 شهيدا بينهم 12 طفلا و233 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي.

منذ 6 ساعات

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف ناشطَيْن من حركة حماس أثناء محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 5 بعد الإعلان عن مقتل سيدة وطفلها في مدينة اللد.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تطلق عددا من القذائف الصاروخية تجاه شمال غرب مدينة غزة.

منذ 6 ساعات

صحيفة معاريف الإسرائيلية: قتيلان في اللد شرق تل أبيب بعد تعرض المدينة لرشقات صاروخية.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 4 بعد الإعلان عن مقتل إسرائيلي بمدينة اللد شرق تل أبيب.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: قصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان بـ20 صاروخا من طراز Q20.

منذ 6 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 35 شهيدا بينهم 12 طفلا و220 جريحا جراء القصف الإسرائيلي.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: رشقات صاروخية تستهدف تل أبيب وضواحيها والقبة الحديدية تحاول اعتراضها.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: القصف الصاروخي يطال منزلا في بلدة يهود القريبة من مطار بن غوريون الدولي.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: رشقات صاروخية جديدة تستهدف تل أبيب وضواحيها والقبة الحديدية تحاول اعتراضها.

منذ 7 ساعات

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص بمدينة اللد بجروح بالغة إثر الضربات الصاروخية الموجهة إلى تل أبيب.

منذ 7 ساعات

كتائب القسام: الضربة الصاروخية لتل أبيب استخدمت فيها لأول مرة صواريخ من طراز SH85.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: تقديرات باستهداف نحو 200 صاروخ أطلقت من قطاع غزة لتل أبيب وضواحيها.

منذ 7 ساعات

بلينكن في اتصال بنظيره الإسرائيلي: يجب وقف العنف الذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بينهم أطفال.

منذ 7 ساعات

الخارجية الأميركية: بلينكن دعا في اتصاله بنظيره الإسرائيلي جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات ووقف العنف.

منذ 7 ساعات

بلينكن في اتصال بنظيره الإسرائيلي: يجب أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بأمن وأمان.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: كتائب القسام تعلن إطلاق 110 صورايخ تجاه تل أبيب ومطار بن غوريون ردا على استهداف أبراج غزة.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه المدن الإسرائيلية.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: رشقات صاروخية تستهدف بئر السبع وتل أبيب والقبة الحديدة تحاول اعتراضها.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: كتائب القسام تعلن إطلاق 100 صاروخ تجاه بئر السبع ردا على استهداف أبراج غزة.

منذ 8 ساعات

قصف إسرائيلي جديد يستهدف قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف من جديد برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

منذ 8 ساعات

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تقول إنها أطلقت خلال اليوم الثاني من العدوان أكثر من 300 قذيفة وصاروخ.

منذ 8 ساعات

غارات إسرائيلية متتالية تستهدف مبنى الجوهرة السكني المجاور لمكتب شبكة الجزيرة في غزة.

منذ 8 ساعات

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: معركة سيف القدس مستمرة دفاعا عن شعبنا ومقدساتنا حتى يتراجع العدو.

منذ 8 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام مخاطبا فلسطينيي الداخل وأهل الضفة: أنتم منا ونحن معكم فاثبتوا في مواقعكم.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا غرب مدينة غزة.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة غزة.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة وضواحيها.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة غزة.

منذ 8 ساعات

رئيس مجلس الأمن في تغريدة على تويتر: اجتماع طارئ ثان اليوم لمجلس الأمن بشأن الوضع في القدس الشرقية وغزة.

منذ 9 ساعات

سرايا القدس : قصفنا مدينة عسقلان برشقة صاروخية جديدة.

منذ 9 ساعات

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 27 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث آخر التطورات في القدس والعدوان على غزة.

منذ 9 ساعات

سرايا القدس: أطلقنا رشقة صاروخية ثقيلة على مدينة عسقلان.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إضافية إلى تخوم قطاع غزة.

منذ 10 ساعات

السلطات الإسرائيلية: إعلان حالة الطوارىء في مدينة اللد.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: اشتباكات بين فلسطينيين وإسرائيليين في أم الفحم داخل مناطق 48.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة ودوي انفجارات قوية في قطاع غزة.

منذ 10 ساعات

الهلال الأحمر: 15 مصابا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

منذ 10 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 32 شهيدا بينهم 10 أطفال وامرأة و220 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف غربي مدينة غزة.

منذ 10 ساعات

القيادة الأمنية الإسرائيلية: أوامر بإرسال 16 وحدة من قوات حرس الحدود إلى مدينة اللد.

منذ 10 ساعات

نتنياهو يقول إنه سيعقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة في ضوء أحداث اللد.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: كتائب أبو علي مصطفى تقول إنها قصفت مستوطنة كفار عزة المتاخمة لمدينة غزة برشقة صاروخية.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة باتجاه مناطق متاخمة لقطاع غزة.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: سرايا القدس تعلن قصف عسقلان برشقة صواريخ منها صاروخ بدر 3.

منذ 13 ساعة

مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تمنع دخول المسعفين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.

منذ 11 ساعة

وزير الخارجية السعودي: ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من ممارسات غير شرعية تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية.

منذ 11 ساعة

مندوب المغرب بالجامعة العربية للجزيرة: يجب ألا ننسى أن دعم المقدسيين يجب أن يتم في الميدان.

منذ 11 ساعة

مندوب المغرب بالجامعة العربية للجزيرة: الجامعة طلبت من المندوبين العرب بالأمم المتحدة إجراء الاتصالات اللازمة.

منذ 11 ساعة

مندوب المغرب في الجامعة العربية للجزيرة: قرار الجامعة بشأن القدس كان واضحا بضرورة وقف اعتداءات إسرائيل.

منذ 11 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: 32 جريحا إثر سقوط صواريخ على تل أبيب حالات بعضهم حرجة.

منذ 11 ساعة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعتدي على طواقم إسعاف القدس ويمنعها من الدخول إلى المسجد الأقصى.

منذ 11 ساعة

مراسلة الجزيرة: استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد توقفها عدة ساعات.

منذ 11 ساعة

مراسلة الجزيرة: الحركة شبه متوقفة في الشوارع الرئيسية في تل أبيب وكافة المحال التجارية مغلقة.

منذ 11 ساعة

أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: ماضون في هذه المعركة ونعد شعبنا بأننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة.

منذ 11 ساعة

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن عازمون على ضرب منظمات الإرهاب بشكل مؤثر وموجع.

منذ 11 ساعة

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن نعمل بشكل كامل مع سلاح الجو لإحباط إطلاق الصواريخ.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف شاطئ مدينة غزة ومنطقة السودانية.

منذ 11 ساعة

مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى من باب الأسباط وباب السلسلة وتحاصر المعتكفين.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يعلق العطل الأسبوعية لجنوده ويأمر بالاستعداد لتوسيع العمليات في غزة.

منذ 11 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 30 بينهم 10 أطفال وإصابة 203.

منذ 11 ساعة

هنية: أدعو وأجدد الدعوة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى توحيد الصف وأدعو السلطة إلى وقف التعاون الأمني.

منذ 11 ساعة

هنية: لا يمكن أن تظل غزة مكتوفة الأيدي وما قمنا به هو رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن كفى عبثا في القدس.

منذ 11 ساعة

رئيس الأركان الإسرائيلي: ضربنا 500 هدف في غزة وقتلنا عشرات المخربين ودمرنا الكثير من البنى التحتية.

منذ 12 ساعة

هنية: المشكلة هي ممارسات الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته ولا يمكن أن تصبح القدس مستباحة.

منذ 12 ساعة

نتنياهو: نواصل غاراتنا بكثافة وحماس والجهاد دفعتا وستدفعان ثمنا باهظا.

منذ 12 ساعة

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهنا ضربات قاسية لغزة ولدينا أهداف كثيرة وهذه هي البداية فقط.

منذ 12 ساعة

هنية: كل محاولات التطبيع وتزوير الوعي تتحطم اليوم على صخرة الالتفاف حول الأقصى.

منذ 12 ساعة

هنية: كل محاولات التطبيع وتزوير الوعي ونشر ثقافة الهزيمة تتحطم اليوم على أسوار المسجد الأقصى.

منذ 12 ساعة

هنية: غزة والقدس وفلسطينيو 1948 كلهم يتحركون معا في لوحة متماسكة ومتكاملة من أجل مواجهة الاحتلال.

منذ 12 ساعة

هنية: جبهة القدس هي جبهة الأمة وجبهة المسلمين والمسيحيين الأحرار.

منذ 12 ساعة

هنية: معادلة الاستفراد من قبل الاحتلال بالقدس والعبث فيها واستباحتها لم يعد مقبولا لنا كشعب ومقاومة.

منذ 12 ساعة

هنية: اليوم هناك ميزان قوة جديد انطلق من ساحات القدس والأقصى.

منذ 12 ساعة

هنية: أبطال ورجال غزة وقفوا لكسر المخطط الإسرائيلي وما يقومون به هو شرف للشعب والأمة.

منذ 12 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: تعطيل الدراسة غدا في تل أبيب ومدن في أنحاء إسرائيل إثر التصعيد المستمر.

منذ 12 ساعة

هنية: معادلة ربط غزة بالقدس تعني معادلة المقاومة مع الهوية.

منذ 12 ساعة

هنية: شعبنا توحد بكل مكوناته وتياراته في هذه المعركة ووقف في خندق الدفاع عن المقدسات.

منذ 12 ساعة

هنية: أرغمنا الاحتلال على سحب متطرفيه بعيدا عن المسجد الأقصى ولا يمكن لأحد أن يتخلف عن معركة القدس.

منذ 12 ساعة

رئيس المكتب السياسي لحماس: نحن نخاطب شعبنا من موقع الاقتدار لأنه صاحب اليد العليا.

منذ 12 ساعة

هنية: شعبنا أفسد على الإسرائيليين الاحتفالات الوهمية بما يسمى توحيد القدس.

منذ 12 ساعة

وكالة الأنباء الفلسطينية: أمير #قطر يؤكد مواصلة بلاده جهودها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

منذ 12 ساعة

وكالة الأنباء الفلسطينية: أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان هاتفيا تطورات القدس والتصعيد الإسرائيلي في غزة.

منذ 12 ساعة

كتائب القسام: الضربة التي وجهناها لتل أبيب وضواحيها نفذت بصواريخ ثقيلة واستهدفت مطار بن غوريون مباشرة.

منذ 12 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد وجريح فلسطينيان جراء إطلاق النار على مركبتهما عند حاجز زعترة جنوبي نابلس.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في مدينة غزة.

منذ 12 ساعة

مصادر طبية إسرائيلية: قتيلان و 26 إصابة في القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب.

منذ 12 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: توجيه لسكان جنوب ووسط إسرائيل بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: كتائب المقاومة الوطنية تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية بصاروخين.

منذ 12 ساعة

كتائب أبو علي مصطفى: قصفنا موقع صوفا العسكري شرق #رفح جنوبي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

منذ 12 ساعة

المتحدث باسم حماس: العدو الإسرائيلي بدأ المعركة وجاء وقت الحساب.

منذ 13 ساعة

البيت الأبيض: دعم بايدن لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها أمر أساسي ولن يتوقف عنه

منذ 13 ساعة

البيت الأبيض: الفلسطينيون والإسرائيليون لهم الحق في الحرية والأمن والكرامة والازدهار

منذ 13 ساعة

البيت الأبيض: ندين الهجمات الصاروخية المستمرة التي تقف وراءها حماس وجماعات إرهابية أخرى.

منذ 13 ساعة

البيت الأبيض: ندين العنف ويجب أن تكون القدس مكانا للتعايش.

منذ 13 ساعة

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل امرأة إسرائيلية جراء سقوط صاروخ على مدينة ريشون لتسيون شمال تل أبيب.

منذ 13 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة على مدينة حولون قرب تل أبيب.

منذ 13 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: توجيه كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى مطار بن غوريون إلى اليونان وقبرص.

منذ 13 ساعة

الجهاد الإسلامي: المقاومة برهنت بهذا الأداء القتالي أنها صادقة القول والفعل، وأن العدو سيدفع ثمن غطرسته وإرهابه وستبقى غزة عظيمة.

منذ 13 ساعة

سرايا القدس: تل أبيب ستبقى تحت نيران المقاومة إذا استمر العدو في استهداف الأبراج السكنية والمدنيين

منذ 13 ساعة

الخارجية الأمريكية: سياستنا تجاه حركة حماس واضحة بأنها جماعة إرهابية.

منذ 13 ساعة

الخارجية الأمريكية: سياستنا لم تتغير وهي أن الضفة الغربية محتلة وأن الوضع النهائي للقدس لم يحسم بعد.

منذ 13 ساعة

الخارجية الأمريكية: يجب معاملة العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح في القدس بإنسانية.

منذ 13 ساعة

الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب إسرائيل في حقها للدفاع عن نفسها كما للفلسطينيين الحق بالعيش في أمان.

منذ 13 ساعة

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع مختلف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية من أجل خفض التصعيد وتهدئة الوضع.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مدن ومواقع عسكرية إسرائيلية.

منذ 13 ساعة

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في ضاحية حولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

منذ 13 ساعة

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين بجروح طفيفة في القصف الذي تعرضت له مدينة حولون.

منذ 13 ساعة

لجان المقاومة الشعبية: المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان.

منذ 13 ساعة

كتائب القسام: وجهنا مجددا ضربة صاروخية لأسدود وعسقلان بعشرات الصواريخ.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: منظومة القبة الحديدية تفشل في إعتراض عدد كبير من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

منذ 13 ساعة

كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخا ثقيلا.

منذ 13 ساعة

سرايا القدس: تل أبيب الآن أقرب مكان إلى قطاع غزة وعلى العدو أن يعي ما نقول جيدا.

منذ 13 ساعة

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بجروح خطيرة جراء القصف على تل أبيب.

منذ 13 ساعة

سرايا القدس: على أبناء شعبنا الفلسطيني النظر إلى سماء قطاع غزة وفلسطين المحتلة وهي تشع نورا ونارا.

منذ 13 ساعة

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في ضاحية هولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

منذ 13 ساعة

مراسل #الجزيرة: تل أبيب وضواحيها تتعرض لقصف كثيف والقبة الحديدية تعترض مجموعة من الصواريخ.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحيفا.

منذ 13 ساعة

كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخا ردا على استهداف الأبراج المدنية.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: انهيار البرج السكني الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في غزة.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تحاول فض اعتصام مساند لسكان حي الشيخ جراح في القدس.

منذ 14 ساعة

سرايا القدس: موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب في التاسعة مساء.

منذ 14 ساعة

الرئاسة الجزائرية: الرئيسان الجزائري والتركي يدعوان في اتصال لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة من الصواريخ باتجاه إسرائيل والقبة الحديدية تحاول اعتراضها.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: البرج الذي دمرته غارة إسرائيلية كان قد أخلي من السكان.

منذ 14 ساعة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قصف البرج السكني تصعيد من جانبنا ونتوقع توسيع دائرة الصواريخ الفلسطينية

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: استهداف أحد المنازل مباشرة في بلدة كيسوفيم في غلاف غزة دون وقوع إصابات.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: انهيار البرج السكني الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في غزة.

منذ 14 ساعة

وزيرة خارجية النرويج: ندعو إلى احترام حقوق جميع سكان القدس بما يتوافق مع القانون الدولي.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على وسط مدينة غزة.

منذ 15 ساعة

سرايا القدس تبث صورا لما قالت إنه قصف لمدينة عسقلان بصواريخ بدر 3 اليوم.

منذ 15 ساعة

مصادر للجزيرة: حماس تبلغ وسطاء أن على إسرائيل وقف غاراتها قبل الحديث عن أي تهدئة.

منذ 15 ساعة

مصادر للجزيرة: مصر وقطر والأمم المتحدة تجري اتصالات مكثفة للتوصل إلى تهدئة في غزة.

منذ 15 ساعة

الجامعة العربية: تشكيل لجنة وزارية للتحرك مع الجنائية الدولية ومجلس الأمن ضد إجراءات إسرائيل غير القانونية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

منذ 15 ساعة

بيان اجتماع الجامعة العربية: ندين حملة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وأحياء القدس.

منذ 15 ساعة

بيان اجتماع الجامعة العربية: ندين بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل ومنظومتها القضائية الظالمة، وندين الحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين المدعومين من جيش وشرطة الاحتلال.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي مجددا في غلاف قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مراسلة الجزيرة: 14 منظمة أمريكية تسلم الخارجية الأمريكية عريضة وقعها 135 ألفا وتطالب بوقف ممارسات إسرائيل.

منذ 15 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: إحدى الإصابات بأحد المباني في عسقلان ناتجة عن صاروخ تامير المعتمد في القبة الحديدية.

منذ 15 ساعة

كتائب القسام: تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية.

منذ 15 ساعة

وزير الخارجية الكويتي: دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار الاحتلال في عمليات التهجير خاصة بالقدس.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: مستشفى برزلاي في عسقلان يقول إنه استقبل 95 جريحا إسرائيليا اليوم نتيجة سقوط صواريخ.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: إصابة أنبوب نفط جنوب عسقلان جراء قصف المقاومة واندلاع حريق ضخم.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على شقة سكنية بحي الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مراسلة #الجزيرة: قوات الاحتلال تعلن حالة الاستنفار عند حاجز زعترة جنوب نابلس عقب إطلاق النار على فلسطينيين

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف قائد مجموعة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لحماس.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة فلسطينية عند حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

منذ 16 ساعة

وسائل الإعلام الإسرائيلية: 80 طائرة إسرائيلية تستعد لشن غارات على غزة.

منذ 16 ساعة

القناة 12 الإسرائيلية: خلل فني في القبة الحديدية هو السبب وراء فشل اعتراض الصواريخ فوق قطاع غزة.

منذ 16 ساعة

وزير الخارجية الجزائري: لا بد من العمل على وضع القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المجموعة الدولية.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: اتصال بين أمير الكويت ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لبحث تطورات غزة والقدس.

منذ 16 ساعة

مندوب السعودية بمنظمة التعاون الإسلامي: المملكة تؤكد رفضها التام للتهجير القسري بحق الأهالي بالقدس الشرقية.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر جنود منظومة القبة الحديدية بالاستعداد لأيام من التصعيد.

منذ 16 ساعة

نيويورك تايمز: صواريخ حماس استهدفت إسرائيل بشكل مكثف وربما تغلبت على الدفاعات الإسرائيلية.

منذ 16 ساعة

عبد الملك الحوثي: سنبقى في حالة استعداد بشأن كل الاحتمالات والتطورات وحسب ما تقتضيه الحاجة.

منذ 16 ساعة

زعيم جماعة الحوثي: أدعو لمبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وسننسق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 180 فلسطينيا خلال مواجهات بمدن الخط الأخضر خلال 24 ساعة.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على مناطق شمالي مدينة غزة.

منذ 16 ساعة

وزير خارجية عمان: احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وانتهاكها القانون الدولي يستوجبان تحركا دوليا حاسما.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: معظم المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في غزة كانت مناطق مفتوحة ومنازل مدنيين.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: أكثر من 200 صاروخ انطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية خلال الساعات الثلاث الأخيرة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات جديدة تشمل دبابات وناقلات جند إلى حدود قطاع غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي من جديد في البلدات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة.

منذ 17 ساعة

وزارة الصحة في قطاع غزة: 28 شهيدا بينهم 10 أطفال وامرأة و152 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: 14 غارة إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الدقائق القليلة الماضية.

منذ 17 ساعة

كتائب القسام: استخدمنا في قصف عسقلان ظهر اليوم صواريخ السجيل التي نجحت في تجاوز القبة الحديدية.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية المصري: توقعنا من مجلس الأمن موقفا يعكس إدراكه لخطورة ما يجري لكنه دأب على التنصل من مسؤولياته.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في أجواء عسقلان انطلقت من غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتعزيز القوات البرية الإسرائيلية الموجودة على تخوم غزة.

منذ 17 ساعة

وزيرالخارجية المصري: مصر ترفض وتستنكر الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عما سماها مواقع حماس في المناطق السكنية.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الإيراني: مهاجمة الأقصى وقتل المصلين دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية للكيان الإسرائيلي، والحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو إحالتها لإرادة أبناء هذه الأرض والاحتكام إلى استفتاء شعبي.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بدبابات ومدفعية ثقيلة إلى تخوم قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تحاول اعتراض عدد من الصواريخ في سماء عسقلان أطلقت من غزة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة يؤدي إلى استشهاد سيدة وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال.

منذ 18 ساعة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شن حملة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان بلدة أسدود بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر بسبب صواريخ غزة.

منذ 18 ساعة

وزير الخارجية الأردني: عدوانية إسرائيل وخرقها للقانون الدولي لن يحققا إلا تأجيج الصراع ودفعه نحو الانفجار.

منذ 18 ساعة

نتنياهو: نحن في خضم معركة وبصدد رفع وتيرة العمليات في غزة وحماس ستتلقى ضربات موجعة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: الحكومة الإسرائيلية تقرر في ختام اجتماع أمني تكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض دفعة من الصواريخ في سماء أسدود جنوبي إسرائيل.

منذ 18 ساعة

مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية يدعو لتحرك عاجل لحشد موقف دولي ضاغط على إسرائيل.

منذ 18 ساعة

الأمين العام لجامعة الدول العربية: ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته حيال الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقرارات الدولية.

منذ 18 ساعة

وزير خارجية قطر: القصف الإسرائيلي لغزة أمس والذي أوقع شهداء وجرحى مدنيين هو اعتداء إجرامي مدان ومرفوض، وندعو لاتخاذ موقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات والانتهاكات ويدعم الأشقاء في فلسطين.

منذ 18 ساعة

بدء الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

منذ 18 ساعة

الرئيس الفلسطيني يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تطورات الأوضاع الراهنة.

منذ 18 ساعة

نتنياهو ووزير دفاعه يعقدان مشاورات مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقييم الوضع المتصاعد مع قطاع غزة.

منذ 19 ساعة

أكثر من 80 مصابا إسرائيليا بعضهم بحالات هلع في عسقلان نتيجة الرشقات المتتالية من صواريخ المقاومة.

منذ 19 ساعة

سرايا القدس تعلن استهداف مواقع ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون الثقيلة.

منذ 19 ساعة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نشيد بصمود المرابطين في الأقصى والقدس جزء لا يتجزأ من فلسطين.

منذ 19 ساعة

سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.

منذ 19 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان إسرائيليان في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ من غزة.

منذ 19 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة للأيتام في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

منذ 19 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ من غزة على عسقلان.

منذ 19 ساعة

مستشفى برزلاي في عسقلان يستقبل 52 إصابة من الإسرائيليين بعضها حالات هلع نتيجة صواريخ المقاومة.

منذ 19 ساعة

مراسل الجزيرة: إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة في آخر رشقة صاروخية على عسقلان أصابت مبنى سكنيا.

منذ 19 ساعة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر إرجاء المناورات العسكرية الضخمة التي أطلقها أول أمس لأجل غير مسمى.

منذ 19 ساعة

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن التصعيد في غزة.

منذ 20 ساعة

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.

منذ 20 ساعة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 15 من نشطاء المقاومة في غزة.

منذ 20 ساعة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتعزيز القوات البرية على تخوم غزة بقطع من المدفعية والدبابات.

منذ 20 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال وامرأة و122 جريحا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي على غزة.

منذ 20 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين نتيجة القصف الصاروخي على أسدود وعسقلان إلى 11.

منذ 20 ساعة

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عسقلان التزام الملاجئ حتى إشعار آخر بعد تعرض المدينة لوابل من الصواريخ.

منذ 20 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف جوي ومدفعي على مناطق في شرق وشمال شرق قطاع غزة.

منذ 20 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 إسرائيليين نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة ظهر اليوم على أسدود وعسقلان.

منذ 20 ساعة

سرايا القدس: ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال المقاومين سيكون قاسيا وعلى العدو انتظارنا في كل حين.

منذ 20 ساعة

كتائب القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان بـ137 صاروخا من العيار الثقيل في 5 دقائق في ضربة هي الأكبر من نوعها.

منذ 21 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: نحو 70 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في أقل من نصف ساعة.

منذ 21 ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 إسرائيلييين نتيجة القصف الصاروخي من غزة على أسدود.

منذ 21 ساعة

أكثر من 40 صاروخا أطلقت من غزة ظهر اليوم واستهدفت أسدود وعسقلان وإسرائيل تقول إنها اعترضت بعضها.

منذ 21 ساعة

أمير الكويت يعرب عن استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالمسجد الأقصى.

منذ 21 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

منذ 21 ساعة

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات متتالية من الصواريخ باتجاه عسقلان وأسدود والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

منذ 21 ساعة

الاتحاد الأوروبي: ندعو لتهدئة فورية للوضع في الشرق الأوسط وحماية المدنيين.

منذ 21 ساعة

كتائب القسام تعلن توجيه الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لأسدود وعسقلان ردا على استمرار القصف على غزة.

منذ 21 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تواصل قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

منذ 22 ساعة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب على إسرائيل وقف استخدام الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة.

منذ 22 ساعة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليمات باستمرار الضربات واستهداف نشطاء حماس والجهاد.

منذ 22 ساعة

كتائب القسام: شهداء ومفقودون في قصف الاحتلال لهدف كان يوجد فيه عناصرنا في إطار رفع الجاهزية لصد العدوان.

منذ 22 ساعة

أ.ف.ب: حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قيادييها في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

منذ 22 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

منذ 22 ساعة

مصادر طبية: شهيدان وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة غزة.

منذ 22 ساعة

ممثل الاتحاد الأوروبي: طرد العائلات من حي الشيخ جراح خرق صارخ للقانون الدولي.

منذ 23 ساعة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن الداخلي بتعزيز الشرطة بـ8 وحدات من قوات حرس الحدود.

منذ 23 ساعة

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أوامره للجيش بمواصلة هجماته على قطاع غزة.

منذ 23 ساعة

هيومن رايتس ووتش: وحشية إسرائيل في القدس ناجمة عن ممارسة منهجية للقوة المفرطة والإفلات من العقاب.

منذ 23 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى سكنيا وسط مدينة غزة.

منذ 23 ساعة

حماس: نؤكد مجددا أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي تفرضها المقاومة بكل قوة على العدو الإسرائيلي.

منذ 23 ساعة

حماس: تعمد الاحتلال استهداف البيوت الآمنة وأطفال غزة ونسائها وقتلهم يكشف حجم جرائمه ووحشيته.

منذ 23 ساعة

قناصل دول أوروبية يزورون حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع أسر فلسطينية مهددة بالطرد من الحي.

منذ 24 ساعة

الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 103 في الغارات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

منذ 24 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ورشة صناعية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 10:24 (بتوقيت مكة المكرمة)

الجيش الإسرائيلي: استهداف خلية لمطلقي صواريخ مضادة للدروع تابعة لحماس في قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 10:20 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 10:10 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسلة الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف أراضي زراعية غربي قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 10:06 (بتوقيت مكة المكرمة)

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل توقف بشكل مؤقت حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع.

11 مايو 2021 - 09:52 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.

11 مايو 2021 - 09:48 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.

11 مايو 2021 - 09:44 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

11 مايو 2021 - 09:38 (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

11 مايو 2021 - 09:12 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 07:47 (بتوقيت مكة المكرمة)

الدفاع المدني في غزة: 24 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 103 في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 07:37 (بتوقيت مكة المكرمة)

مصادر إسرائيلية: القاهرة تجري اتصالات بقيادة حماس والقيادة الإسرائيلية في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار.

11 مايو 2021 - 07:26 (بتوقيت مكة المكرمة)

الجيش الإسرائيلي: نحو 200 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

11 مايو 2021 - 07:25 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة وأصابت مبنيين في عسقلان فجر اليوم.

11 مايو 2021 - 06:43 (بتوقيت مكة المكرمة)

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء -بينهم امرأة- جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

11 مايو 2021 - 06:30 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة.

11 مايو 2021 - 06:11 (بتوقيت مكة المكرمة)

ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي: مذعورون من الاعتداء العنيف للقوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

11 مايو 2021 - 06:01 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا -بينهم 9 أطفال- و103 إصابات في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 05:53 (بتوقيت مكة المكرمة)

المقاومة الفلسطينية تجدد قصف عسقلان بالصواريخ، ودوي انفجارات جراء محاولات القبة الحديدية اعتراضها.

11 مايو 2021 - 05:50 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق رشقات صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.

11 مايو 2021 - 05:43 (بتوقيت مكة المكرمة)

كتائب القسام: إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل مدينة عسقلان في إسرائيل جحيما.

11 مايو 2021 - 05:41 (بتوقيت مكة المكرمة)

كتائب القسام تعلن عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان في إسرائيل ردا على استهداف منزل غرب غزة.

11 مايو 2021 - 05:25 (بتوقيت مكة المكرمة)

مصادر طبية: استشهاد امرأة ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

11 مايو 2021 - 05:25 (بتوقيت مكة المكرمة)

مصادر طبية: إصابة فلسطيني بجراح حرجة جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب مدينة غزة.

11 مايو 2021 - 05:24 (بتوقيت مكة المكرمة)

مستشار الأمن القومي الأميركي يعرب عن دعم الولايات المتحدة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

11 مايو 2021 - 04:43 (بتوقيت مكة المكرمة)

كتائب القسام: الصواريخ التي وجهناها للقدس يصل مداها إلى 120 كيلومترا، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة.

11 مايو 2021 - 04:43 (بتوقيت مكة المكرمة)

إسماعيل هنية: القدس رسخت ميزان قوة جديدا على المستويين الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر.

11 مايو 2021 - 04:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

كتائب القسام: الضربة الصاروخية التي وجهناها للقدس نفذت بصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة بقدرة تدميرية عالية.

11 مايو 2021 - 04:39 (بتوقيت مكة المكرمة)

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مجددا أراضي زراعية شمال غرب قطاع غزة، والمقاومة تواصل إطلاق رشقات صاروخية.

11 مايو 2021 - 04:29 (بتوقيت مكة المكرمة)

المعتكفون في المسجد الأقصى يستعدون لأداء صلاة الفجر بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب مواجهات عنيفة.

11 مايو 2021 - 03:51 (بتوقيت مكة المكرمة)

دخول المصلين إلى باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى) وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي.

11 مايو 2021 - 03:21 (بتوقيت مكة المكرمة)

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات في الضفة الغربية -بما فيها القدس- إلى 714، منها 520 بالقدس الشرقية.

11 مايو 2021 - 03:10 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق مجددا في غلاف غزة.

11 مايو 2021 - 02:59 (بتوقيت مكة المكرمة)

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى ومواجهات البلدة القديمة إلى 612.

11 مايو 2021 - 02:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

التلفزيون السعودي: المملكة تدين بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى.

11 مايو 2021 - 02:36 (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس المكتب السياسي لحماس: قررنا الاستمرار ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان في القدس والأقصى المبارك.

11 مايو 2021 - 02:05 (بتوقيت مكة المكرمة)

الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه، وآن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب.

11 مايو 2021 - 01:55 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون أيضا.

11 مايو 2021 - 01:54 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 01:54 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: تواصلنا دوليا -بما في ذلك مع واشنطن- لمنع إسرائيل من ارتكاب جريمة تهجير سكان حي الشيخ جراح.

11 مايو 2021 - 01:53 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: تواصلنا مع كل الأطراف لحشد موقف دولي يحول دون إخراج الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

11 مايو 2021 - 01:52 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: المملكة الأردنية قامت بكل ما تستطيع لتقديم كل الدعم بشأن ملف حي الشيخ جراح.

11 مايو 2021 - 01:52 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: نتابع قضية حي الشيخ جراح وندعم الفلسطينيين في مواجهة الاعتداء على حقوقهم.

11 مايو 2021 - 01:51 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، والاحتلال هو أساس كل ما تواجهه المنطقة من مخاطر.

11 مايو 2021 - 01:51 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ندين إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية في غزة، ونعتبر ذلك جنوحا لتصعيد خطير في الأوضاع.

11 مايو 2021 - 01:45 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ننسق مع أشقائنا بفلسطين وكل الأطراف لبلورة تحرك دولي قادر على وقف انتهاكات إسرائيل.

11 مايو 2021 - 01:43 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن كل ما جرى وكل ما يجري.

11 مايو 2021 - 01:42 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: القدس خط أحمر، وما حدث استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم.

11 مايو 2021 - 01:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة لغزة.

11 مايو 2021 - 01:38 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية عدة في محيط غلاف قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 01:38 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل.

11 مايو 2021 - 01:37 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: مسلح إسرائيلي يقتل شابا من مدينة اللد داخل الخط الأخضر ويصيب آخرين بجروح.

11 مايو 2021 - 01:23 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف محيط ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 00:56 (بتوقيت مكة المكرمة)

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار".

11 مايو 2021 - 00:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

كتائب القسام تقول إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقتين صاروخيتين.

11 مايو 2021 - 00:35 (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: هذه المعركة ستحسم لصالح أهلنا في القدس.

11 مايو 2021 - 00:39 (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: كل فصائل المقاومة الفلسطينية تضبط إيقاعها وفقا لما يجري بالقدس.

11 مايو 2021 - 00:39 (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: صورة إسرائيل اهتزت كثيرا بممارساتها التي استهدفت مدنيين.

11 مايو 2021 - 00:39 (بتوقيت مكة المكرمة)

الناطق باسم كتائب القسام: إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين بالأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين.

11 مايو 2021 - 00:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تقصف شاطئ منطقة السودانية شمالي قطاع غزة.

11 مايو 2021 - 00:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

مواجهات جديدة في المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين.

11 مايو 2021 - 00:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

حركة الجهاد: العدو بدأ العدوان على القدس، وإذا لم يتوقف هذا العدوان فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار.

11 مايو 2021 - 00:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا عند حاجز قلنديا بالضفة الغربية.