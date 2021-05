لا تعاني إسرائيل من نقص الأصدقاء أو الحلفاء في مختلف الولايات الأميركية، وتتخطى شعبيتها الانقسام الحزبي والأيديولوجي الأميركي بصفة عامة. ولا تتفوق أي من القوى السياسية المختلفة أو الجماعات العرقية أو الدينية في دعمها الواسع لإسرائيل على الإنجيليين المسيحيين البروتستانت.

ويُجمع أغلب فئات التيار الإنجيلي على الدعم غير المحدود وغير المشروط لإسرائيل، في وقت لا يكترث فيه هذا التيار بحقوق الفلسطينيين المنطقية والمشروعة.

وتجلى هذا الدعم خلال أعمال العنف التي اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للحرم المقدسي وعزم الحكومة الإسرائيلية ترحيل سكان حي الشيخ جراح الفلسطينيين من منازلهم.

ولفهم رؤية هذا التيار الذي تتبع أغلبية أنصاره -(هناك استطلاعات تقدرهم بأكثر من 50 مليون أميركي)- العقيدة البروتستانتية، يجب فهم تأثر البروتستانتية باليهودية، إذ نتج عن هذا التأثر تعايش يشبه التحالف المقدس بينهما بصورة عامة، وأوجدت علاقة أكثر خصوصية بين الصهيونية اليهودية والبروتستانتية الأصولية.

وتتميز الحركة المسيحية الصهيونية بسيطرة الاتجاه الأصولي، وتؤمن "بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعودة في فلسطين، كل فلسطين، وإقامة كيان يهودي فيها يمهد للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه مملكة الألف عام.

وذكر القس الإنجيلي الشهير بات روبرتسون -مؤسس ورئيس شبكة البث المسيحي (CBN)- أن "المسيحيين الأميركيين الإنجيليين يدعمون إسرائيل"، ويعلل ذلك بقوله "لأننا نعتقد أن كلمات النبي موسى وأنبياء إسرائيل القدماء كانت مستوحاة من الرب. نحن نؤمن بأن ظهور دولة يهودية في الأرض التي وعد الله بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب لها هدف ومبرر إلهي. نحن نؤمن بأن الله لديه خطة لهذه الأمة، التي ينوي أن يكون نعمة لجميع أمم الأرض".

تكرر شعار "صلوا من أجل إسرائيل" في مختلف الإذاعات المحلية الكنسية المحافظة، إضافة لظهوره على شاشات المحطات التلفزيونية المسيحية والمحافظة مثل شبكة "البث المسيحي"، وغيرها.

وتعتبر مؤسسة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" -التي تأسست عام 1981 ويزيد عدد أعضائها على 10 ملايين شخص- المؤسسةَ الأكبر بين مؤسسات إنجيلية أميركية عديدة يجمعها هدف الدفاع عن إسرائيل وتقديم الدعم لها في كل الصور الممكنة.

وتركز عمل المؤسسة على مواجهة أي انتقادات لإسرائيل سواء في وسائل الإعلام أو حرم الجامعات أو بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعلى منصة تويتر لم يتوقف حسابها عن التغريد مطالبة بضرورة تقوية التحالف الأميركي الإسرائيلي، ومطالبة الأميركيين بالصلاة من أجل إسرائيل.

#BREAKING : Central #Israel has been hit with a major barrage of rockets. #Hamas takes full responsibility for firing 130 rockets at Tel Aviv. Above is video footage from Holon, south of Tel Aviv. Pray for Israel! pic.twitter.com/BDgkCP2vYU

وجاء في أحد تغريدات المؤسسة "تم إطلاق أكثر من 700 صاروخ على المدن الإسرائيلية، مستهدفا الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. سنقف دائما مع حليفتنا الكبرى وهي تواصل الكفاح من أجل حقها في الوجود في سلام وأمن".

ونشرت المؤسسة لحظات سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية داخل مدن إسرائيل وقالت "خبر عاجل: أصيب وسط إسرائيل بوابل كبير من صواريخ حماس التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إطلاق 130 صاروخا على تل أبيب. في الصورة أعلاه لقطات فيديو من منطقة هولون، جنوب تل أبيب. صلوا من أجل إسرائيل!".

Treating Israel as a second-class citizen among the nations and holding the Jewish state to a double standard in the context of self-defense is nothing more than the apotheosis of international antisemitism.https://t.co/dZHXV6j3wO #Israel #IsraelUnderFire

— Pastor John Hagee (@PastorJohnHagee) May 11, 2021