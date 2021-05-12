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سياسة|فلسطين

دعمت المقاومة وهاجمت المتخاذلين.. تضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع القدس وغزة

طائرات الاحتلال انتهجت سياسة استهداف المنازل والأبراج السكنية في غزة (أسوشيتد برس)
طائرات الاحتلال انتهجت سياسة استهداف المنازل والأبراج السكنية في غزة (أسوشيتد برس)
12/5/2021

لليوم الثالث على التوالي، تواصل تضامن نشطاء وفنانين ومشاهير، من خلال منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول، مع القدس وغزة اللتين تتعرضان لعدوان إسرائيلي واسع.

وأطلقت النشطاء عدة هشتاغات (وسوم) من أبرزها غزة تنتصر للقدس، وGaza Under Attack، إسرائيل سقطت، فلسطين قضيتنا الأولى، مؤكدين دعمهم الكامل لأصحاب الأرض، وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وثمن نشطاء دور المقاومة الفلسطينية في غزة، واعتبروا أنها تنتصر للقدس عقب الانتهاكات المتتالية التي جرت خلال الآونة الأخيرة.

الشيخ جراح

وفي ذات السياق، تجاوز وسم "انقذوا حي الشيخ جراح" #SaveSheikhJarrah حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وتفاعل عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم، عبر الوسم، من خلال التنديد بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي تشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وقالت المطربة التركية أينور أيدن في تغريدة لها عبر تويتر "إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية خلال شهر مقدس".

وعبرت الكاتبة الكندية ناعومي كلاين عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

تفاعل فني

كما شارك العديد من الرسامين والفنانين، مساء أمس الثلاثاء، في التضامن مع أحداث فلسطين، والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على أهالي القدس وقطاع غزة، بطريقتهم الخاصة.

وتفاعل الفنان العالمي، السنغالي الأصل، بوبو نيانغ، برسم صورة لشخص يرتدي الكوفية الفلسطينية الشهيرة ملثماً بها وينظر بعينيه بقوة، واضعاً عليها صورة للعلم الفلسطيني بطريقة مبتكرة.

كما جسد رسام الكاريكاتير الفرنسي الشهير جان بلونتو معاناة الفلسطينيين، بلوحة فنية نشرها عبر حسابه في تويتر، مما أثار غضب السفارة الإسرائيلية في فرنسا.

وأظهرت اللوحة أمّا فلسطينية تحمل ابنها أمام جنود اسرائيليين مدججين بالسلاح، وهو ما أثار استحسان بعض المغردين عبر تويتر في فرنسا.

وغردت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصورة لها ممسكة بحقيبة رُسم عليها خريطة فلسطين قائلة "عدالة الأرض لم ولن تُوقف المجزرة التي ما زالت تُقترف كل يوم ومنذ العام 1948 بحق أهل فلسطين.. كم علينا بعد أن ننتظر؟ متى ياربّ؟".

كما كتبت الفنانة المصرية شيريهان "ما يحدث في فلسطين الآن هو جريمة بحق الإنسانية، أغيثوا القدس ملتقى الأديان السماوية وأغيثوا قهر وألم نفوسنا وقلوبنا، اللهم عليك بقوات الاحتلال الصهيوني فإنهم لا يعجزونك".

بدوره، أعلن الممثل المصري محمد رمضان عن ذهاب كامل أرباح كليبه الجديد "ڤيرساتشي بيبي" والمذاع عبر قناته على يوتيوب، لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان رمضان قد أعلن دعمه لفلسطين، في مقطع فيديو عبر إنستغرام، بعد أحداث الاقتحام التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا، وما تبعها من غارات جوية لقوات الاحتلال على قطاع غزة.

الشيف بوراك

كما أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن بطريقته الخاصة.

ونشر بوراك مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تيك توك" لطريقة عمل إحدى الأكلات المميزة، والتي استخدم فيها بطاطس مقطعة، حيث بدت وكأنها حزينة على ما يحدث في فلسطين حاليا، وعلق على المقطع قائلا "مثل هذا اليوم".

وفي مقطع آخر، أظهر طريقة عمل الكنافة والتي تعد إحدى الأكلات الشهيرة في رمضان، بألوان العلم الفلسطيني، حيث قسم الصينية إلى 4 أجزاء، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر.

@cznburak

اذا كنت عم تحس بوجعك فانت على قيد الحياة واذا كنت عم تحس بوجع غيرك فانت انسان 🤲☝️

♬ dammi falastini by mohammad assaf – nora

@cznburak

Bugünde böyle😔 #cznburak

♬ orijinal ses – cznburak

ولم يتمالك المعلق القطري باسم الزير نفسه عندما بدأ تعليقه على مباراة كريستال بالاس وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالدعاء لفلسطين، وبدا عليه التأثر الواضح لما يحدث فيها من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة.

ودعا الزير للمسجد الأقصى والمرابطين فيه، ولم يتمالك نفسه وتحشرج صوته بالبكاء أثناء دعائه، في لقطة مؤثرة.

انتقاد المتخاذلين

كما شن نشطاء هجوما عنيفا على المشاهير العرب الذين غابت ردود أفعالهم على ما يحدث في فلسطين، ولم يتضامنوا حتى مع القدس المحتلة وغزة بسبب ما تتعرض له من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

وانتقد ناشطون من معظم الدول العربية، وخاصة الخليج العربي، صمت المشاهير عن الحديث بأي شيء أو دعم للقضية الفلسطينية، في قوت يستغلوا منابرهم للحديث عن محتوى فارغ ولا يضيف شيئا للجماهير.

وأطلق مغردون على موقع تويتر، وسم #تبليك_مشاهير_الغفله من أجل الدعوة إلى مقاطعة المشاهير وإلغاء متابعتهم من منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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