دعمت المقاومة وهاجمت المتخاذلين.. تضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع القدس وغزة

لليوم الثالث على التوالي، تواصل تضامن نشطاء وفنانين ومشاهير، من خلال منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول، مع القدس وغزة اللتين تتعرضان لعدوان إسرائيلي واسع.

وأطلقت النشطاء عدة هشتاغات (وسوم) من أبرزها غزة تنتصر للقدس، وGaza Under Attack، إسرائيل سقطت، فلسطين قضيتنا الأولى، مؤكدين دعمهم الكامل لأصحاب الأرض، وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وثمن نشطاء دور المقاومة الفلسطينية في غزة، واعتبروا أنها تنتصر للقدس عقب الانتهاكات المتتالية التي جرت خلال الآونة الأخيرة.

وفي ذات السياق، تجاوز وسم "انقذوا حي الشيخ جراح" #SaveSheikhJarrah حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وتفاعل عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم، عبر الوسم، من خلال التنديد بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي تشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وقالت المطربة التركية أينور أيدن في تغريدة لها عبر تويتر "إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية خلال شهر مقدس".

All human beings deserve to live this life in peace! Israel has been putting Palestinians’ lives in danger for such a long time! #SavePalestine #AksadaBaskinVar

وعبرت الكاتبة الكندية ناعومي كلاين عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

Speak up. Risk position and privilege. Doesn't have to be on social media but it has to be somewhere. Write the letter. Sign the petition. Do it at work. Do it at home. War crime after war crime. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack https://t.co/QOzdkXU6V7

— Naomi Klein (@NaomiAKlein) May 10, 2021