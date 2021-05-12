دعمت المقاومة وهاجمت المتخاذلين.. تضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع القدس وغزة

لليوم الثالث على التوالي، تواصل تضامن نشطاء وفنانين ومشاهير، من خلال منصات التواصل الاجتماعي في عدة دول، مع القدس وغزة اللتين تتعرضان لعدوان إسرائيلي واسع.

وأطلقت النشطاء عدة هشتاغات (وسوم) من أبرزها غزة تنتصر للقدس، وGaza Under Attack، إسرائيل سقطت، فلسطين قضيتنا الأولى، مؤكدين دعمهم الكامل لأصحاب الأرض، وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وثمن نشطاء دور المقاومة الفلسطينية في غزة، واعتبروا أنها تنتصر للقدس عقب الانتهاكات المتتالية التي جرت خلال الآونة الأخيرة.

صباح #اللد و #عكا و #حيفا ، صباح #القدس و #غزة وكل أطفال #فلسطين وشيوخها وشبابها ونسائها ، صباح مقاومتكم وصمودكم ودفاعكم عن الأرض والبيت والمفتاح .. جلّ ما نستطيع فعله هو التضامن والدعم والموقف الثابت #فلسطين_قضيتنا_الأولى — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) May 12, 2021

إذا رأيتم منابر اعلامية عربية كأنها عبرية، لا تستطيع إخفاء ميلها للصهاينة على حساب الأشقاء الفلسطينيين، فتذكروا أنها تعبر عن حكام عرب ماتت العروبة فيهم وكل معاني الشرف والضمير..

..#القدس #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #القدس_تنتصر.#غزة_تحت_القصف.#فلسطين_قضيتنا_الأولى #فلسطين #غزة — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 12, 2021

الآن في #المسجدالأقصى مواجهات بين المرابطين وقوات الاحتلال.

قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى و المرابطون يتصدون لهم.

اللهم ثبتهم و انصرهم.#القدس #القدس_تنتفض #فلسطين_قضيتنا_الأولى #غزة_تنتصر_للقدس — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) May 12, 2021

علموا اولادكم ان #فلسطين_قضيتنا_الاولي ،

نختلف نتفق يجب ان لا ننسى لنا أخوة يجب ان نساندهم وندعمهم لو معنوياً ، #الفلسطينيين بنهاية اليوم يبحوثون بين المواقع ومحطات الاخبار عن سلاح يرفع من معنوياتهم لنكن نحن المعنويات الإيجابية بدعائنا ومساندتنا لهم بالتشجيع والمؤازرة ، لا تيأسون pic.twitter.com/PFPZ04WL3P — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 12, 2021

الشيخ جراح

وفي ذات السياق، تجاوز وسم "انقذوا حي الشيخ جراح" #SaveSheikhJarrah حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وتفاعل عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم، عبر الوسم، من خلال التنديد بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي تشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وقالت المطربة التركية أينور أيدن في تغريدة لها عبر تويتر "إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية خلال شهر مقدس".

Israil is committing hate crimes and burning religious sites during a holy month! #SaveSheikhJarrah #SavePalestine — Aynur Aydin (@aynurofficial) May 11, 2021

All human beings deserve to live this life in peace! Israel has been putting Palestinians’ lives in danger for such a long time! #SavePalestine #AksadaBaskinVar — Aynur Aydin (@aynurofficial) May 11, 2021

وعبرت الكاتبة الكندية ناعومي كلاين عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

Speak up. Risk position and privilege. Doesn't have to be on social media but it has to be somewhere. Write the letter. Sign the petition. Do it at work. Do it at home. War crime after war crime. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack https://t.co/QOzdkXU6V7 — Naomi Klein (@NaomiAKlein) May 10, 2021

Devastating to follow the developments in Jerusalem and Gaza… #SaveSheikhJarrah https://t.co/jYx9HP1ewl — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 10, 2021

تفاعل فني

كما شارك العديد من الرسامين والفنانين، مساء أمس الثلاثاء، في التضامن مع أحداث فلسطين، والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على أهالي القدس وقطاع غزة، بطريقتهم الخاصة.

وتفاعل الفنان العالمي، السنغالي الأصل، بوبو نيانغ، برسم صورة لشخص يرتدي الكوفية الفلسطينية الشهيرة ملثماً بها وينظر بعينيه بقوة، واضعاً عليها صورة للعلم الفلسطيني بطريقة مبتكرة.

كما جسد رسام الكاريكاتير الفرنسي الشهير جان بلونتو معاناة الفلسطينيين، بلوحة فنية نشرها عبر حسابه في تويتر، مما أثار غضب السفارة الإسرائيلية في فرنسا.

وأظهرت اللوحة أمّا فلسطينية تحمل ابنها أمام جنود اسرائيليين مدججين بالسلاح، وهو ما أثار استحسان بعض المغردين عبر تويتر في فرنسا.

وغردت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصورة لها ممسكة بحقيبة رُسم عليها خريطة فلسطين قائلة "عدالة الأرض لم ولن تُوقف المجزرة التي ما زالت تُقترف كل يوم ومنذ العام 1948 بحق أهل فلسطين.. كم علينا بعد أن ننتظر؟ متى ياربّ؟".

عدالة الأرض لم ولن تُوقف المجزرة التي ما زالت تُقتَرَف كل يوم ومنذ العام ١٩٤٨بحق أهل فلسطين…

لذا نرفع أعيننا صوبك يا ربّي، يا ضابط الكل، ونَضرع إليك أن إرفع عن أهل فلسطين يد الغدر والإجرام والأطماع… …

٣/١ pic.twitter.com/SGmQyFy86H — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) May 11, 2021

كفاهم اللهمّ كفاهم …

صمت هذا الكون وهو يتفرّج عليهم يُذبحون ويُطردون من بيوتهم دون ردود فعل..يقتلنا يُهين الانسان الساكن فينا ..

أهكذا إذًا تُقاس إنسانية الإنسان؟

بمقياس المصالح؟!

هم يلطمون الوجوه وينوحون وتتعاطف الدنيا كلها معهم عندما يتعلّق الموضوع بقتلاهم، ..

٣/٢ — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) May 11, 2021

كما كتبت الفنانة المصرية شيريهان "ما يحدث في فلسطين الآن هو جريمة بحق الإنسانية، أغيثوا القدس ملتقى الأديان السماوية وأغيثوا قهر وألم نفوسنا وقلوبنا، اللهم عليك بقوات الاحتلال الصهيوني فإنهم لا يعجزونك".

ما يحدث الآن في #فلسطين هو جريمة في حق الإنسانية نشاهدها ونشهد عليها جميعاً .. أغيثوا القدس ملتقى الأديان السماوية وأغيثوا قهر وألم نفوسنا وقلوبنا يا جميع قادتنا في العالم العربي .. اللهم عليك بقوات الإحتلال الصهيوني فإنهم لا يعجزونك. 🇵🇸#PrayForPalestine #الأقصى_ينتفض — Sherihan (@Sherihan) May 11, 2021

بدوره، أعلن الممثل المصري محمد رمضان عن ذهاب كامل أرباح كليبه الجديد "ڤيرساتشي بيبي" والمذاع عبر قناته على يوتيوب، لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان رمضان قد أعلن دعمه لفلسطين، في مقطع فيديو عبر إنستغرام، بعد أحداث الاقتحام التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا، وما تبعها من غارات جوية لقوات الاحتلال على قطاع غزة.

الشيف بوراك

كما أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث اقتحام المسجد الأقصى، وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن بطريقته الخاصة.

ونشر بوراك مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تيك توك" لطريقة عمل إحدى الأكلات المميزة، والتي استخدم فيها بطاطس مقطعة، حيث بدت وكأنها حزينة على ما يحدث في فلسطين حاليا، وعلق على المقطع قائلا "مثل هذا اليوم".

وفي مقطع آخر، أظهر طريقة عمل الكنافة والتي تعد إحدى الأكلات الشهيرة في رمضان، بألوان العلم الفلسطيني، حيث قسم الصينية إلى 4 أجزاء، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر.

@cznburak اذا كنت عم تحس بوجعك فانت على قيد الحياة واذا كنت عم تحس بوجع غيرك فانت انسان 🤲☝️ ♬ dammi falastini by mohammad assaf – nora

ولم يتمالك المعلق القطري باسم الزير نفسه عندما بدأ تعليقه على مباراة كريستال بالاس وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالدعاء لفلسطين، وبدا عليه التأثر الواضح لما يحدث فيها من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة.

ودعا الزير للمسجد الأقصى والمرابطين فيه، ولم يتمالك نفسه وتحشرج صوته بالبكاء أثناء دعائه، في لقطة مؤثرة.

🇵🇸

لفتة تضامن مع إخواننا في فلسطين من معلق قنواتنا باسم الزير.#فلسطين pic.twitter.com/LkMKzBf7Vg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2021

انتقاد المتخاذلين

كما شن نشطاء هجوما عنيفا على المشاهير العرب الذين غابت ردود أفعالهم على ما يحدث في فلسطين، ولم يتضامنوا حتى مع القدس المحتلة وغزة بسبب ما تتعرض له من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

وانتقد ناشطون من معظم الدول العربية، وخاصة الخليج العربي، صمت المشاهير عن الحديث بأي شيء أو دعم للقضية الفلسطينية، في قوت يستغلوا منابرهم للحديث عن محتوى فارغ ولا يضيف شيئا للجماهير.

وأطلق مغردون على موقع تويتر، وسم #تبليك_مشاهير_الغفله من أجل الدعوة إلى مقاطعة المشاهير وإلغاء متابعتهم من منصات التواصل الاجتماعي.

في كندا وأمريكا كل يوم أو يومين تجد مشهورا يبكي في فيديو ويتوسل متابعيه بسبب خذلانه لهم في قضية أو موقف، نحن أولى بتأديب المشاهير المتخاذلين. #تبليك_مشاهير_الغفله — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 11, 2021

المواقف والأزمات تكشف الناس على حقيقتهم أتضح بما لا يدع مجالا للشك أن بعض المشاهير ليسوا إلا مشاهير البرجر والاستعراض.. بئس المشاهير #تبليك_مشاهير_الغفله

أين أنتم من قضية العرب والمسلمين #فلسطين_تنتفض#غزه_تقاوم#غزة_تحت_القصف#اسرائيل_سقطت #قروب_سما_عُمان pic.twitter.com/gmZfD4eSYh — عبدالله السيابي (@alsyabi3) May 12, 2021

أنا أصلاً مش ضايف احد فيهم

للأسف مافيهم أحد يقدم محتوى جيد #تبليك_مشاهير_الغفله — Talal Khalfan (@TalalKhalfan2) May 12, 2021

لو فلسطين تعطيهم دونت و برجر كانت بتكون قضيتهم. #تبليك_مشاهير_الغفلة — 𓆩 Omayma𓆪²¹ (@GX9gs) May 12, 2021