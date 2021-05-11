البث الحي
سياسة|فلسطين

مع استمرار حملة التضامن العالمية.. وسم "أنقذوا الشيخ جراح" يتجاوز حاجز مليوني تغريدة

شارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر الوسم، والذين نددوا بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم

المغردون اتهموا قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي (الفرنسية)
المغردون اتهموا قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي (الفرنسية)
11/5/2021

تجاوز وسم "أنقذوا الشيخ جراح" (SaveSheikhJarrah) حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وشارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر الوسم، والذين نددوا بالظلم الذي يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي يشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وعبرت المطربة التركية أينور أيدن عن غضبها في تغريدة لها عبر تويتر بأن إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية "خلال شهر مقدس"، على حد تعبيرها.

فيما نشر المطرب أحمد فهمي على حسابه على الإنستغرام صورة تضامنية مع القدس، مرفقا إياها بتعليق "اللهم احفظ القدس وأهلها وجميع البلاد العربية".

أما الشاعر عبدالرحمن يوسف فأرفق الوسم ببيت شعري له، "يواجه النار بالتصميم مبتسما .. والله يرسل من عليائه مددا"، مع صور لفلسطينيين يبتسمون رغم الألم.

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

مجلس الأمن يخفق في إصدار بيان حول أحداث القدس

اجتمع مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- بشكل عاجل لبحث المواجهات في القدس، لكن أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعلان مشترك، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أن من “غير المناسب” توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة.

10/5/2021

القدس تنتفض وغزة تؤازر

أصيب مئات المواطنين الفلسطينيين جراء تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها عليهم في ساحة المسجد الأقصى، وقد ردت المقاومة الفلسطينية على تلك الاعتداءات بإطلاق 7 صواريخ باتجاه القدس.

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

نفذت المقاومة الفلسطينية ما وصفتها بأكبر ضربة صاروخية من نوعها ضد أسدود وعسقلان ردا على التصعيد تجاه غزة، فيما يدفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إضافية إلى تخوم القطاع وأعلن حالة الطوارئ في اللد.

12/5/2021
المزيد من سياسة

ناشطون مصريون يحتفون بقصف منشأة نفطية إسرائيلية تستثمر بها الإمارات

صواريخ المقاومة استهدفت منشأة نفطية في عسقلان (الفرنسية)

دعمت المقاومة وهاجمت المتخاذلين.. تضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع القدس وغزة

طائرات الاحتلال انتهجت سياسة استهداف المنازل والأبراج السكنية في غزة (أسوشيتد برس)

الاحتلال وصفهم بـ"هيئة أركان عمليات حماس".. القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه وتتوعد بالرد

جانب من أنقاض أحد الأبراج السكنية في قطاع غزة سوته الطائرات الإسرائيلية بالأرض (الأوروبية)

كيف يدعم إنجيليو أميركا عدوان إسرائيل على المسجد الأقصى؟

تتميز الحركة المسيحية الصهيونية بسيطرة الاتجاه الأصولي، وتؤمن بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعودة في فلسطين (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

"إسرائيل تحترق".. إليك أهم الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

شاهد.. كتائب القسام تدمر جيبا عسكريا إسرائيليا بصاروخ موجه شمال غزة

مقاتل في كتائب القسام يحمل صاروخ كورنيت المضاد للدروع (الصحافة الفلسطينية)

جيروزاليم بوست تنشر تقديرات إسرائيلية لعدد صواريخ حماس والجهاد الإسلامي وعدد مقاتليهما

صواريخ (جي 180) أطلقتها كتائب القسام من قطاع غزة على مدن إسرائيلية (أسوشيتد برس)

عيد الفطر الخميس في 15 دولة عربية

العديد من الدول الإسلامية راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب يوم الأربعاء (الجزيرة)