مع استمرار حملة التضامن العالمية.. وسم "أنقذوا الشيخ جراح" يتجاوز حاجز مليوني تغريدة

تجاوز وسم "أنقذوا الشيخ جراح" (SaveSheikhJarrah) حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وشارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر الوسم، والذين نددوا بالظلم الذي يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.

واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي يشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.

وعبرت المطربة التركية أينور أيدن عن غضبها في تغريدة لها عبر تويتر بأن إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية "خلال شهر مقدس"، على حد تعبيرها.

فيما نشر المطرب أحمد فهمي على حسابه على الإنستغرام صورة تضامنية مع القدس، مرفقا إياها بتعليق "اللهم احفظ القدس وأهلها وجميع البلاد العربية".

أما الشاعر عبدالرحمن يوسف فأرفق الوسم ببيت شعري له، "يواجه النار بالتصميم مبتسما .. والله يرسل من عليائه مددا"، مع صور لفلسطينيين يبتسمون رغم الألم.

All human beings deserve to live this life in peace! Israel has been putting Palestinians’ lives in danger for such a long time! #SavePalestine #AksadaBaskinVar

Speak up. Risk position and privilege. Doesn't have to be on social media but it has to be somewhere. Write the letter. Sign the petition. Do it at work. Do it at home. War crime after war crime. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack https://t.co/QOzdkXU6V7

— Naomi Klein (@NaomiAKlein) May 10, 2021