مع استمرار حملة التضامن العالمية.. وسم "أنقذوا الشيخ جراح" يتجاوز حاجز مليوني تغريدة

على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، واعتدائها على المرابطين فيه، وإصابة أكثر من 300 فلسطيني، دانت جهات عربية ودولية الانتهاكات الإسرائيلية.
شارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر الوسم، والذين نددوا بالظلم الذي يتعرض له أهالي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم
تجاوز وسم "أنقذوا الشيخ جراح" (SaveSheikhJarrah) حاجز المليوني تغريدة، بالتزامن مع استمرار حملة التضامن التي تشهدها منصات التواصل مع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وشارك عدد من المشاهير والمؤثرين والزعماء حول العالم عبر الوسم، والذين نددوا بالظلم الذي يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح، في ظل محاولات الاحتلال لإجبارهم على ترك منازلهم.
واتهم آخرون قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وتطهير ديني وعرقي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى، والمواجهات الليلية التي يشهدها عدد من المناطق مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس.
وعبرت المطربة التركية أينور أيدن عن غضبها في تغريدة لها عبر تويتر بأن إسرائيل ترتكب جرائم كراهية وتحرق مواقع دينية "خلال شهر مقدس"، على حد تعبيرها.
فيما نشر المطرب أحمد فهمي على حسابه على الإنستغرام صورة تضامنية مع القدس، مرفقا إياها بتعليق "اللهم احفظ القدس وأهلها وجميع البلاد العربية".
أما الشاعر عبدالرحمن يوسف فأرفق الوسم ببيت شعري له، "يواجه النار بالتصميم مبتسما .. والله يرسل من عليائه مددا"، مع صور لفلسطينيين يبتسمون رغم الألم.
Israil is committing hate crimes and burning religious sites during a holy month! #SaveSheikhJarrah #SavePalestine
— Aynur Aydin (@aynurofficial) May 11, 2021
All human beings deserve to live this life in peace! Israel has been putting Palestinians’ lives in danger for such a long time! #SavePalestine #AksadaBaskinVar
— Aynur Aydin (@aynurofficial) May 11, 2021
Speak up. Risk position and privilege. Doesn't have to be on social media but it has to be somewhere. Write the letter. Sign the petition. Do it at work. Do it at home. War crime after war crime. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack https://t.co/QOzdkXU6V7
— Naomi Klein (@NaomiAKlein) May 10, 2021
يُوَاجِهُ النَّارَ بالتَّصْمِيمِ مُبْتَسِمـًا
واللهُ يُرْسِلُ مِنْ عَلْيَائِهِ مَدَدا
عبد الرحمن يوسف#فلسطين #القدس #الشيخ_جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#savesheikhjarrah#حي_الشيخ_جراح#لا_لتهويد_القدس#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح#لن_نرحل pic.twitter.com/G2mOm2lPgm
— الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) May 11, 2021
Prayers are under direct attack of sound bombs and rubber bullets by Israel occupation forces!
Don't stay silent#Palestine#GazaUnderAttack#SaveSheikhJarrah
pic.twitter.com/s8HG8Fr23y
— Jawad Fairooz (@JawadFairooz) May 11, 2021