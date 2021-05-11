لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

شهدت عدة مدن في مختلف دول العالم وقفات ومظاهرات دعما لأهالي مدينة القدس المحتلة. وردد المشاركون فيها شعارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية وبمحاولات تهجير سكان حي الشيخ جرّاح من منازلهم.
نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ما وصفتها بأكبر ضربة صاروخية من نوعها ضد أسدود وعسقلان ردا على التصعيد تجاه قطاع غزة حيث اغتالت إسرائيل عددا من رجال المقاومة وقتلت مزيدا من المدنيين.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 15 من عناصر المقاومة في غزة، وقال إنه تلقى أوامر من القيادة السياسية بمواصلة عملياته، كما صادق وزير الدفاع على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.
الجزيرة نت تقدم لكم أحدث التطورات في القدس وقطاع غزة لحظة بلحظة:
مراسل الجزيرة: اتصال بين أمير الكويت ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لبحث تطورات غزة والقدس.
مندوب السعودية بمنظمة التعاون الإسلامي: المملكة تؤكد رفضها التام للتهجير القسري بحق الأهالي بالقدس الشرقية.
مراسل الجزيرة: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر جنود منظومة القبة الحديدية بالاستعداد لأيام من التصعيد.
نيويورك تايمز: صواريخ حماس استهدفت إسرائيل بشكل مكثف وربما تغلبت على الدفاعات الإسرائيلية.
عبد الملك الحوثي: سنبقى في حالة استعداد بشأن كل الاحتمالات والتطورات وحسب ما تقتضيه الحاجة.
زعيم جماعة الحوثي: أدعو لمبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وسننسق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية.
مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 180 فلسطينيا خلال مواجهات بمدن الخط الأخضر خلال 24 ساعة.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على مناطق شمالي مدينة غزة.
وزير خارجية عمان: احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وانتهاكها القانون الدولي يستوجبان تحركا دوليا حاسما.
مراسل الجزيرة: معظم المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في غزة كانت مناطق مفتوحة ومنازل مدنيين.
مراسل الجزيرة: أكثر من 200 صاروخ انطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية خلال الساعات الثلاث الأخيرة.
مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات جديدة تشمل دبابات وناقلات جند إلى حدود قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي من جديد في البلدات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة.
وزارة الصحة في قطاع غزة: 28 شهيدا بينهم 10 أطفال وامرأة و152 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع.
مراسل الجزيرة: 14 غارة إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الدقائق القليلة الماضية.
كتائب القسام: استخدمنا في قصف عسقلان ظهر اليوم صواريخ السجيل التي نجحت في تجاوز القبة الحديدية.
وزير الخارجية المصري: توقعنا من مجلس الأمن موقفا يعكس إدراكه لخطورة ما يجري لكنه دأب على التنصل من مسؤولياته.
مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في أجواء عسقلان انطلقت من غزة.
مراسل الجزيرة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتعزيز القوات البرية الإسرائيلية الموجودة على تخوم غزة.
وزيرالخارجية المصري: مصر ترفض وتستنكر الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.
مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عما سماها مواقع حماس في المناطق السكنية.
وزير الخارجية الإيراني: مهاجمة الأقصى وقتل المصلين دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية للكيان الإسرائيلي، والحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو إحالتها لإرادة أبناء هذه الأرض والاحتكام إلى استفتاء شعبي.
مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بدبابات ومدفعية ثقيلة إلى تخوم قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تحاول اعتراض عدد من الصواريخ في سماء عسقلان أطلقت من غزة.
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة يؤدي إلى استشهاد سيدة وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شن حملة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان بلدة أسدود بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر بسبب صواريخ غزة.
وزير الخارجية الأردني: عدوانية إسرائيل وخرقها للقانون الدولي لن يحققا إلا تأجيج الصراع ودفعه نحو الانفجار.
نتنياهو: نحن في خضم معركة وبصدد رفع وتيرة العمليات في غزة وحماس ستتلقى ضربات موجعة.
مراسل الجزيرة: الحكومة الإسرائيلية تقرر في ختام اجتماع أمني تكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض دفعة من الصواريخ في سماء أسدود جنوبي إسرائيل.
مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية يدعو لتحرك عاجل لحشد موقف دولي ضاغط على إسرائيل.
الأمين العام لجامعة الدول العربية: ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته حيال الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقرارات الدولية.
وزير خارجية قطر: القصف الإسرائيلي لغزة أمس والذي أوقع شهداء وجرحى مدنيين هو اعتداء إجرامي مدان ومرفوض، وندعو لاتخاذ موقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات والانتهاكات ويدعم الأشقاء في فلسطين.
بدء الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تطورات الأوضاع الراهنة.
نتنياهو ووزير دفاعه يعقدان مشاورات مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقييم الوضع المتصاعد مع قطاع غزة.
أكثر من 80 مصابا إسرائيليا بعضهم بحالات هلع في عسقلان نتيجة الرشقات المتتالية من صواريخ المقاومة.
سرايا القدس تعلن استهداف مواقع ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون الثقيلة.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نشيد بصمود المرابطين في الأقصى والقدس جزء لا يتجزأ من فلسطين.
سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان إسرائيليان في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ من غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة للأيتام في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ من غزة على عسقلان.
مستشفى برزلاي في عسقلان يستقبل 52 إصابة من الإسرائيليين بعضها حالات هلع نتيجة صواريخ المقاومة.
مراسل الجزيرة: إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة في آخر رشقة صاروخية على عسقلان أصابت مبنى سكنيا.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر إرجاء المناورات العسكرية الضخمة التي أطلقها أول أمس لأجل غير مسمى.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن التصعيد في غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 15 من نشطاء المقاومة في غزة.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتعزيز القوات البرية على تخوم غزة بقطع من المدفعية والدبابات.
وزارة الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال وامرأة و122 جريحا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي على غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين نتيجة القصف الصاروخي على أسدود وعسقلان إلى 11.
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عسقلان التزام الملاجئ حتى إشعار آخر بعد تعرض المدينة لوابل من الصواريخ.
مراسل الجزيرة: قصف جوي ومدفعي على مناطق في شرق وشمال شرق قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 إسرائيليين نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة ظهر اليوم على أسدود وعسقلان.
سرايا القدس: ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال المقاومين سيكون قاسيا وعلى العدو انتظارنا في كل حين.
كتائب القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان بـ137 صاروخا من العيار الثقيل في 5 دقائق في ضربة هي الأكبر من نوعها.
وسائل إعلام إسرائيلية: نحو 70 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في أقل من نصف ساعة.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 إسرائيلييين نتيجة القصف الصاروخي من غزة على أسدود.
أكثر من 40 صاروخا أطلقت من غزة ظهر اليوم واستهدفت أسدود وعسقلان وإسرائيل تقول إنها اعترضت بعضها.
أمير الكويت يعرب عن استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالمسجد الأقصى.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات متتالية من الصواريخ باتجاه عسقلان وأسدود والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
الاتحاد الأوروبي: ندعو لتهدئة فورية للوضع في الشرق الأوسط وحماية المدنيين.
كتائب القسام تعلن توجيه الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لأسدود وعسقلان ردا على استمرار القصف على غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تواصل قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب على إسرائيل وقف استخدام الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليمات باستمرار الضربات واستهداف نشطاء حماس والجهاد.
كتائب القسام: شهداء ومفقودون في قصف الاحتلال لهدف كان يوجد فيه عناصرنا في إطار رفع الجاهزية لصد العدوان.
أ.ف.ب: حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قيادييها في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
مصادر طبية: شهيدان وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة غزة.
ممثل الاتحاد الأوروبي: طرد العائلات من حي الشيخ جراح خرق صارخ للقانون الدولي.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن الداخلي بتعزيز الشرطة بـ8 وحدات من قوات حرس الحدود.
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أوامره للجيش بمواصلة هجماته على قطاع غزة.
هيومن رايتس ووتش: وحشية إسرائيل في القدس ناجمة عن ممارسة منهجية للقوة المفرطة والإفلات من العقاب.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى سكنيا وسط مدينة غزة.
حماس: نؤكد مجددا أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي تفرضها المقاومة بكل قوة على العدو الإسرائيلي.
حماس: تعمد الاحتلال استهداف البيوت الآمنة وأطفال غزة ونسائها وقتلهم يكشف حجم جرائمه ووحشيته.
قناصل دول أوروبية يزورون حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع أسر فلسطينية مهددة بالطرد من الحي.
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 103 في الغارات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ورشة صناعية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: استهداف خلية لمطلقي صواريخ مضادة للدروع تابعة لحماس في قطاع غزة.
مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
مراسلة الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف أراضي زراعية غربي قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل توقف بشكل مؤقت حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع.
مراسل الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.
مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.
مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.
الدفاع المدني في غزة: 24 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 103 في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
مصادر إسرائيلية: القاهرة تجري اتصالات بقيادة حماس والقيادة الإسرائيلية في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار.
الجيش الإسرائيلي: نحو 200 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ بدء جولة التصعيد الحالية.
مراسل الجزيرة: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة وأصابت مبنيين في عسقلان فجر اليوم.
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء -بينهم امرأة- جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة.
ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي: مذعورون من الاعتداء العنيف للقوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا -بينهم 9 أطفال- و103 إصابات في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
المقاومة الفلسطينية تجدد قصف عسقلان بالصواريخ، ودوي انفجارات جراء محاولات القبة الحديدية اعتراضها.
مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق رشقات صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.
كتائب القسام: إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل مدينة عسقلان في إسرائيل جحيما.
كتائب القسام تعلن عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان في إسرائيل ردا على استهداف منزل غرب غزة.
مصادر طبية: استشهاد امرأة ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.
مصادر طبية: إصابة فلسطيني بجراح حرجة جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
مستشار الأمن القومي الأميركي يعرب عن دعم الولايات المتحدة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كتائب القسام: الصواريخ التي وجهناها للقدس يصل مداها إلى 120 كيلومترا، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة.
إسماعيل هنية: القدس رسخت ميزان قوة جديدا على المستويين الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر.
كتائب القسام: الضربة الصاروخية التي وجهناها للقدس نفذت بصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة بقدرة تدميرية عالية.
الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مجددا أراضي زراعية شمال غرب قطاع غزة، والمقاومة تواصل إطلاق رشقات صاروخية.
المعتكفون في المسجد الأقصى يستعدون لأداء صلاة الفجر بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب مواجهات عنيفة.
دخول المصلين إلى باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى) وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي.
الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات في الضفة الغربية -بما فيها القدس- إلى 714، منها 520 بالقدس الشرقية.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق مجددا في غلاف غزة.
الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى ومواجهات البلدة القديمة إلى 612.
التلفزيون السعودي: المملكة تدين بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى.
رئيس المكتب السياسي لحماس: قررنا الاستمرار ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان في القدس والأقصى المبارك.
الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه، وآن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون أيضا.
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: تواصلنا دوليا -بما في ذلك مع واشنطن- لمنع إسرائيل من ارتكاب جريمة تهجير سكان حي الشيخ جراح.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: تواصلنا مع كل الأطراف لحشد موقف دولي يحول دون إخراج الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: المملكة الأردنية قامت بكل ما تستطيع لتقديم كل الدعم بشأن ملف حي الشيخ جراح.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: نتابع قضية حي الشيخ جراح وندعم الفلسطينيين في مواجهة الاعتداء على حقوقهم.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، والاحتلال هو أساس كل ما تواجهه المنطقة من مخاطر.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ندين إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية في غزة، ونعتبر ذلك جنوحا لتصعيد خطير في الأوضاع.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ننسق مع أشقائنا بفلسطين وكل الأطراف لبلورة تحرك دولي قادر على وقف انتهاكات إسرائيل.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن كل ما جرى وكل ما يجري.
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: القدس خط أحمر، وما حدث استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم.
مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة لغزة.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية عدة في محيط غلاف قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل.
مراسل الجزيرة: مسلح إسرائيلي يقتل شابا من مدينة اللد داخل الخط الأخضر ويصيب آخرين بجروح.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف محيط ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار".
كتائب القسام تقول إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقتين صاروخيتين.
رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: هذه المعركة ستحسم لصالح أهلنا في القدس.
رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: كل فصائل المقاومة الفلسطينية تضبط إيقاعها وفقا لما يجري بالقدس.
رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: صورة إسرائيل اهتزت كثيرا بممارساتها التي استهدفت مدنيين.
الناطق باسم كتائب القسام: إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين بالأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين.
مراسل الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تقصف شاطئ منطقة السودانية شمالي قطاع غزة.
مواجهات جديدة في المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين.
حركة الجهاد: العدو بدأ العدوان على القدس، وإذا لم يتوقف هذا العدوان فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا عند حاجز قلنديا بالضفة الغربية.