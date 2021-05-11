لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ما وصفتها بأكبر ضربة صاروخية من نوعها ضد أسدود وعسقلان ردا على التصعيد تجاه قطاع غزة حيث اغتالت إسرائيل عددا من رجال المقاومة وقتلت مزيدا من المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 15 من عناصر المقاومة في غزة، وقال إنه تلقى أوامر من القيادة السياسية بمواصلة عملياته، كما صادق وزير الدفاع على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.

الجزيرة نت تقدم لكم أحدث التطورات في القدس وقطاع غزة لحظة بلحظة:

منذ 8 دقائق

مراسل الجزيرة: اتصال بين أمير الكويت ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لبحث تطورات غزة والقدس.

منذ 11 دقيقة

مندوب السعودية بمنظمة التعاون الإسلامي: المملكة تؤكد رفضها التام للتهجير القسري بحق الأهالي بالقدس الشرقية.

منذ 14 دقيقة

مراسل الجزيرة: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر جنود منظومة القبة الحديدية بالاستعداد لأيام من التصعيد.

منذ 18 دقيقة

نيويورك تايمز: صواريخ حماس استهدفت إسرائيل بشكل مكثف وربما تغلبت على الدفاعات الإسرائيلية.

منذ 28 دقيقة

عبد الملك الحوثي: سنبقى في حالة استعداد بشأن كل الاحتمالات والتطورات وحسب ما تقتضيه الحاجة.

منذ 30 دقيقة

زعيم جماعة الحوثي: أدعو لمبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وسننسق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية.

منذ 32 دقيقة

مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 180 فلسطينيا خلال مواجهات بمدن الخط الأخضر خلال 24 ساعة.

منذ 37 دقيقة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على مناطق شمالي مدينة غزة.

منذ 48 دقيقة

وزير خارجية عمان: احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وانتهاكها القانون الدولي يستوجبان تحركا دوليا حاسما.

منذ 50 دقيقة

مراسل الجزيرة: معظم المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في غزة كانت مناطق مفتوحة ومنازل مدنيين.

منذ 53 دقيقة

مراسل الجزيرة: أكثر من 200 صاروخ انطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية خلال الساعات الثلاث الأخيرة.

منذ 56 دقيقة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات جديدة تشمل دبابات وناقلات جند إلى حدود قطاع غزة.

منذ 59 دقيقة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي من جديد في البلدات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة.

منذ ساعة

وزارة الصحة في قطاع غزة: 28 شهيدا بينهم 10 أطفال وامرأة و152 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: 14 غارة إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الدقائق القليلة الماضية.

منذ ساعتين

كتائب القسام: استخدمنا في قصف عسقلان ظهر اليوم صواريخ السجيل التي نجحت في تجاوز القبة الحديدية.

منذ ساعتين

وزير الخارجية المصري: توقعنا من مجلس الأمن موقفا يعكس إدراكه لخطورة ما يجري لكنه دأب على التنصل من مسؤولياته.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في أجواء عسقلان انطلقت من غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتعزيز القوات البرية الإسرائيلية الموجودة على تخوم غزة.

منذ ساعتين

وزيرالخارجية المصري: مصر ترفض وتستنكر الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عما سماها مواقع حماس في المناطق السكنية.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الإيراني: مهاجمة الأقصى وقتل المصلين دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية للكيان الإسرائيلي، والحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو إحالتها لإرادة أبناء هذه الأرض والاحتكام إلى استفتاء شعبي.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يدفع بدبابات ومدفعية ثقيلة إلى تخوم قطاع غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تحاول اعتراض عدد من الصواريخ في سماء عسقلان أطلقت من غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة يؤدي إلى استشهاد سيدة وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال.

منذ ساعتين

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شن حملة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة.

منذ ساعتين

وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان بلدة أسدود بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر بسبب صواريخ غزة.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأردني: عدوانية إسرائيل وخرقها للقانون الدولي لن يحققا إلا تأجيج الصراع ودفعه نحو الانفجار.

منذ ساعتين

نتنياهو: نحن في خضم معركة وبصدد رفع وتيرة العمليات في غزة وحماس ستتلقى ضربات موجعة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: الحكومة الإسرائيلية تقرر في ختام اجتماع أمني تكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض دفعة من الصواريخ في سماء أسدود جنوبي إسرائيل.

منذ ساعتين

مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية يدعو لتحرك عاجل لحشد موقف دولي ضاغط على إسرائيل.

منذ ساعتين

الأمين العام لجامعة الدول العربية: ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته حيال الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقرارات الدولية.

منذ ساعتين

وزير خارجية قطر: القصف الإسرائيلي لغزة أمس والذي أوقع شهداء وجرحى مدنيين هو اعتداء إجرامي مدان ومرفوض، وندعو لاتخاذ موقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات والانتهاكات ويدعم الأشقاء في فلسطين.

منذ ساعتين

بدء الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

منذ 3 ساعات

الرئيس الفلسطيني يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تطورات الأوضاع الراهنة.

منذ 3 ساعات

نتنياهو ووزير دفاعه يعقدان مشاورات مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقييم الوضع المتصاعد مع قطاع غزة.

منذ 3 ساعات

أكثر من 80 مصابا إسرائيليا بعضهم بحالات هلع في عسقلان نتيجة الرشقات المتتالية من صواريخ المقاومة.

منذ 3 ساعات

سرايا القدس تعلن استهداف مواقع ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون الثقيلة.

منذ 3 ساعات

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نشيد بصمود المرابطين في الأقصى والقدس جزء لا يتجزأ من فلسطين.

منذ 3 ساعات

سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان إسرائيليان في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ من غزة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة للأيتام في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ من غزة على عسقلان.

منذ 4 ساعات

مستشفى برزلاي في عسقلان يستقبل 52 إصابة من الإسرائيليين بعضها حالات هلع نتيجة صواريخ المقاومة.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة في آخر رشقة صاروخية على عسقلان أصابت مبنى سكنيا.

منذ 4 ساعات

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر إرجاء المناورات العسكرية الضخمة التي أطلقها أول أمس لأجل غير مسمى.

منذ 4 ساعات

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن التصعيد في غزة.

منذ 4 ساعات

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.

منذ 4 ساعات

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 15 من نشطاء المقاومة في غزة.

منذ 4 ساعات

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتعزيز القوات البرية على تخوم غزة بقطع من المدفعية والدبابات.

منذ 4 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال وامرأة و122 جريحا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي على غزة.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين نتيجة القصف الصاروخي على أسدود وعسقلان إلى 11.

منذ 4 ساعات

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عسقلان التزام الملاجئ حتى إشعار آخر بعد تعرض المدينة لوابل من الصواريخ.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف جوي ومدفعي على مناطق في شرق وشمال شرق قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 إسرائيليين نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة ظهر اليوم على أسدود وعسقلان.

منذ 4 ساعات

سرايا القدس: ردنا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال المقاومين سيكون قاسيا وعلى العدو انتظارنا في كل حين.

منذ 4 ساعات

كتائب القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان بـ137 صاروخا من العيار الثقيل في 5 دقائق في ضربة هي الأكبر من نوعها.

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: نحو 70 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في أقل من نصف ساعة.

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 إسرائيلييين نتيجة القصف الصاروخي من غزة على أسدود.

منذ 5 ساعات

أكثر من 40 صاروخا أطلقت من غزة ظهر اليوم واستهدفت أسدود وعسقلان وإسرائيل تقول إنها اعترضت بعضها.

منذ 5 ساعات

أمير الكويت يعرب عن استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالمسجد الأقصى.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

منذ 5 ساعات

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات متتالية من الصواريخ باتجاه عسقلان وأسدود والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

منذ 5 ساعات

الاتحاد الأوروبي: ندعو لتهدئة فورية للوضع في الشرق الأوسط وحماية المدنيين.

منذ 5 ساعات

كتائب القسام تعلن توجيه الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لأسدود وعسقلان ردا على استمرار القصف على غزة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تواصل قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب على إسرائيل وقف استخدام الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليمات باستمرار الضربات واستهداف نشطاء حماس والجهاد.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: شهداء ومفقودون في قصف الاحتلال لهدف كان يوجد فيه عناصرنا في إطار رفع الجاهزية لصد العدوان.

منذ 6 ساعات

أ.ف.ب: حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من قيادييها في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

مصادر طبية: شهيدان وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة غزة.

منذ 7 ساعات

ممثل الاتحاد الأوروبي: طرد العائلات من حي الشيخ جراح خرق صارخ للقانون الدولي.

منذ 7 ساعات

وزير الدفاع الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن الداخلي بتعزيز الشرطة بـ8 وحدات من قوات حرس الحدود.

منذ 7 ساعات

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أوامره للجيش بمواصلة هجماته على قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

هيومن رايتس ووتش: وحشية إسرائيل في القدس ناجمة عن ممارسة منهجية للقوة المفرطة والإفلات من العقاب.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مبنى سكنيا وسط مدينة غزة.

منذ 7 ساعات

حماس: نؤكد مجددا أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي تفرضها المقاومة بكل قوة على العدو الإسرائيلي.

منذ 7 ساعات

حماس: تعمد الاحتلال استهداف البيوت الآمنة وأطفال غزة ونسائها وقتلهم يكشف حجم جرائمه ووحشيته.

منذ 8 ساعات

قناصل دول أوروبية يزورون حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع أسر فلسطينية مهددة بالطرد من الحي.

منذ 8 ساعات

الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 103 في الغارات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ورشة صناعية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

الجيش الإسرائيلي: استهداف خلية لمطلقي صواريخ مضادة للدروع تابعة لحماس في قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

مراسلة الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف أراضي زراعية غربي قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل توقف بشكل مؤقت حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

منذ 9 ساعات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات مع وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

منذ 11 ساعة

الدفاع المدني في غزة: 24 شهيدا بينهم 9 أطفال وإصابة 103 في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

منذ 11 ساعة

مصادر إسرائيلية: القاهرة تجري اتصالات بقيادة حماس والقيادة الإسرائيلية في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار.

منذ 11 ساعة

الجيش الإسرائيلي: نحو 200 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة وأصابت مبنيين في عسقلان فجر اليوم.

منذ 12 ساعة

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء -بينهم امرأة- جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة.

منذ 13 ساعة

ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي: مذعورون من الاعتداء العنيف للقوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

منذ 13 ساعة

وزارة الصحة في غزة: 22 شهيدا -بينهم 9 أطفال- و103 إصابات في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

منذ 13 ساعة

المقاومة الفلسطينية تجدد قصف عسقلان بالصواريخ، ودوي انفجارات جراء محاولات القبة الحديدية اعتراضها.

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق رشقات صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.

منذ 13 ساعة

كتائب القسام: إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل مدينة عسقلان في إسرائيل جحيما.

منذ 13 ساعة

كتائب القسام تعلن عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان في إسرائيل ردا على استهداف منزل غرب غزة.

منذ 13 ساعة

مصادر طبية: استشهاد امرأة ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

منذ 13 ساعة

مصادر طبية: إصابة فلسطيني بجراح حرجة جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب مدينة غزة.

منذ 13 ساعة

مستشار الأمن القومي الأميركي يعرب عن دعم الولايات المتحدة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

منذ 14 ساعة

كتائب القسام: الصواريخ التي وجهناها للقدس يصل مداها إلى 120 كيلومترا، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة.

منذ 14 ساعة

إسماعيل هنية: القدس رسخت ميزان قوة جديدا على المستويين الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر.

منذ 14 ساعة

كتائب القسام: الضربة الصاروخية التي وجهناها للقدس نفذت بصواريخ تحمل رؤوسا متفجرة بقدرة تدميرية عالية.

منذ 14 ساعة

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مجددا أراضي زراعية شمال غرب قطاع غزة، والمقاومة تواصل إطلاق رشقات صاروخية.

منذ 14 ساعة

المعتكفون في المسجد الأقصى يستعدون لأداء صلاة الفجر بعد انسحاب قوات الاحتلال عقب مواجهات عنيفة.

منذ 15 ساعة

دخول المصلين إلى باب حطة (أحد أبواب المسجد الأقصى) وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي.

منذ 15 ساعة

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات في الضفة الغربية -بما فيها القدس- إلى 714، منها 520 بالقدس الشرقية.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق مجددا في غلاف غزة.

منذ 16 ساعة

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى ومواجهات البلدة القديمة إلى 612.

منذ 16 ساعة

التلفزيون السعودي: المملكة تدين بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى.

منذ 16 ساعة

رئيس المكتب السياسي لحماس: قررنا الاستمرار ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان في القدس والأقصى المبارك.

منذ 17 ساعة

الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه، وآن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون أيضا.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: تواصلنا دوليا -بما في ذلك مع واشنطن- لمنع إسرائيل من ارتكاب جريمة تهجير سكان حي الشيخ جراح.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: تواصلنا مع كل الأطراف لحشد موقف دولي يحول دون إخراج الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: المملكة الأردنية قامت بكل ما تستطيع لتقديم كل الدعم بشأن ملف حي الشيخ جراح.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: نتابع قضية حي الشيخ جراح وندعم الفلسطينيين في مواجهة الاعتداء على حقوقهم.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، والاحتلال هو أساس كل ما تواجهه المنطقة من مخاطر.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ندين إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية في غزة، ونعتبر ذلك جنوحا لتصعيد خطير في الأوضاع.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ننسق مع أشقائنا بفلسطين وكل الأطراف لبلورة تحرك دولي قادر على وقف انتهاكات إسرائيل.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن كل ما جرى وكل ما يجري.

منذ 17 ساعة

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: القدس خط أحمر، وما حدث استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة لغزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية عدة في محيط غلاف قطاع غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: مسلح إسرائيلي يقتل شابا من مدينة اللد داخل الخط الأخضر ويصيب آخرين بجروح.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف محيط ميناء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار".

منذ 18 ساعة

كتائب القسام تقول إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقتين صاروخيتين.

منذ 18 ساعة

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: هذه المعركة ستحسم لصالح أهلنا في القدس.

منذ 18 ساعة

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: كل فصائل المقاومة الفلسطينية تضبط إيقاعها وفقا لما يجري بالقدس.

منذ 18 ساعة

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد للجزيرة: صورة إسرائيل اهتزت كثيرا بممارساتها التي استهدفت مدنيين.

منذ 18 ساعة

الناطق باسم كتائب القسام: إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين بالأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تقصف شاطئ منطقة السودانية شمالي قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

مواجهات جديدة في المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين.

منذ 18 ساعة

حركة الجهاد: العدو بدأ العدوان على القدس، وإذا لم يتوقف هذا العدوان فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار.

منذ 18 ساعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا عند حاجز قلنديا بالضفة الغربية.