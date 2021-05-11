البث الحي
سياسة|فلسطين

قناصل أوروبيون يزورون حي الشيخ جراح والأهالي يطالبون بمزيد من الضغط على إسرائيل

يتخوف أهالي حي الشيخ جراح من عودة السلطات الإسرائيلية إلى سياسة إخلاء البيوت بعد أن تهدأ الضغوط على أرض الواقع.

زيارة الوفد الأوروبي لحي الشيخ جراح بالقدس (الجزيرة)
زيارة الوفد الأوروبي لحي الشيخ جراح بالقدس (الجزيرة)
11/5/2021

زار قناصل دول أوروبية حي الشيخ جراح في القدس لمعاينة وضع الأسر الفلسطينية المهددة بالطرد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل رفض فلسطيني قوبل بعنف من الاحتلال.

وعقد ممثلون من الاتحاد الأوروبي لقاء مع العائلات الفلسطينية استمعوا خلاله إلى شكاوى تلك العائلات، والأوضاع التي يعيشونها تحت تهديد السلطات الإسرائيلية.

وطالب الفلسطينيون ممثلي الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات إخلاء البيوت وإجلاء سكانها أو هدم البيوت العربية داخل القدس المحتلة.

وأشارت مراسلة الجزيرة -شيرين أبو عاقلة- إلى أن هناك نوعا من الارتياح لدى السكان لهذه الزيارة، لكن التهديد ما زال سيفا مسلّطا على رقابهم لأن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بإلغاء قرارات الإخلاء، وإنما أجّلت الجلسة التي كانت مقررة للمحكمة العليا شهرا وذلك تحت الضغط الدولي.

ويسود التوتر في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة عقب تهديد القوات الإسرائيلية عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لمصلحة جمعيات استيطانية.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لمصلحة مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض إلا أنها أعلنت تأجيلها مدة شهر.

وحتى اللحظة تلقّت 12 عائلة فلسطينية في الحي قرارات بالإخلاء صدرت عن محكمة الصلح والمحكمة المركزية الإسرائيليتين.

ونقلت المراسلة تخوّف أهالي حي الشيخ جراح من عودة السلطات الإسرائيلية إلى سياسة إخلاء البيوت بعد أن تهدأ الضغوط على أرض الواقع، لا سيما أن هناك نحو 22 ألف قرار بهدم منازل في مدينة القدس.

وطالب أهالي الحي بخطوات عملية مثل فرض عقوبات على إسرائيل إذا ما استمرت في انتهاكها حقوق الفلسطينيين.

وكان تور وينسلاند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قد عبّر عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس الشرقية المحتلة، وحثّ إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتعود أزمة أهالي الشيخ جراح مع محاكم سلطات الاحتلال إلى نحو 49 عاما، وكلما أخفق المستوطنون في إثبات ملكية الأراضي التي أقيمت عليها بيوت المقدسيين، يعودون مرة أخرى إلى القضاء معوّلين على حدوث تغيير ما، وهو ما وقع في السنوات الأخيرة في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية حين استطاعوا أن يقلبوا الحكم ويحصلوا على قرار بالهدم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مع قرب إحياء الذكرى الـ73 للنكبة.. أهالي حي الشيخ جراح على أعتاب نكبة جديدة

في الشارع يوجدون ليلا ونهارا غير مكترثين بالرائحة الكريهة التي تغرق الحي منذ أيام، إذ تتعمد قوات الاحتلال رش المياه العادمة يوميا خلال الوقفات التضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بإخلاء منازلهم.

7/5/2021
المزيد من سياسة

كثير من المقاومة قليل من الخبز.. هكذا تسير الحياة في غزة على وقع حرب رابعة

رغم المعاناة يشعر سكان غزة بالفخر لانتصار المقاومة للقدس والأقصى (رويترز)

حصيلة جديدة لشهداء غزة.. نتنياهو يتوعد حماس بهجمات لم تتوقعها والمقاومة ترد بأكبر ضربة صاروخية

نقل طفل فلسطيني إلى الإسعاف بعد إصابته جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

تشييع اثنين من ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة اليوم (الأوروبية)

اجتماع عربي طارئ بشأن المسجد الأقصى.. قطر: القصف الإسرائيلي على غزة اعتداء إجرامي مدان ومرفوض

قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت المسجد الأقصى إلى ساحة معركة (رويترز)
الأكثر قراءة

سلاطين تنصّروا لحفظ عروشهم وآخرون سلّموا القدس مرتين وباعوا الأندلس بالتقسيط.. "صفقات التطبيع" الخاسرة في تاريخ المسلمين

متى يبدأ عيد الفطر المبارك لسنة 1442 الهجرية؟

تستطلع معظم البلدان العربية هلال شوال مساء الثلاثاء، وبعضها مساء الأربعاء (بيكساباي)

بدأت بقصف القدس ولم تنهج مبدأ التدريج.. هكذا تدير المقاومة في غزة معركة نصرة القدس

المقاومة أعلنت ساعة صفر لبدء المعركة واستخدمت صواريخ جديدة (الأناضول)

العراقية رحاب طه “الدكتورة الجرثومة”.. لماذا اعتقلتها القوات الأميركية قبل 18 عاما؟

اسم الدكتورة رحاب برز في تسعينيات القرن الماضي عندما اتهمتها واشنطن بإدارة برنامج الأسلحة البيولوجية العراقية (غيتي)