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شاهد بالفيديو.. هكذا فعلت صواريخ المقاومة بتل أبيب وضواحيها

صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة أصابت مناطق في تل أبيب وضواحيها (الفرنسية)
صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة أصابت مناطق في تل أبيب وضواحيها (الفرنسية)
11/5/2021

بثت وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات مقاطع فيديو لدوي صفارات الإنذار في مدن مختلفة بينها تل أبيب وعسقلان، بالإضافة إلى إطلاق القبة الحديدية عشرات الصواريخ لاعتراض رشقات صاروخية كبيرة أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة مساء اليوم.

كما نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو جديدة وثقت احتراق حافلة إسرائيلية بالكامل عقب إصابتها بصاروخ بشكل مباشر أطلق من غزة، وسقط في مدينة حولون قرب تل أبيب.

نستعرض في هذا التقرير عددا من الفيديوهات، التي قمنا بجمعها من منصات التواصل الاجتماعي، توضح ماذا فعلت صواريخ المقاومة بمدينة تل أبيب.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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