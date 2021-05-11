شاهد بالفيديو.. هكذا فعلت صواريخ المقاومة بتل أبيب وضواحيها

بثت وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات مقاطع فيديو لدوي صفارات الإنذار في مدن مختلفة بينها تل أبيب وعسقلان، بالإضافة إلى إطلاق القبة الحديدية عشرات الصواريخ لاعتراض رشقات صاروخية كبيرة أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة مساء اليوم.

كما نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو جديدة وثقت احتراق حافلة إسرائيلية بالكامل عقب إصابتها بصاروخ بشكل مباشر أطلق من غزة، وسقط في مدينة حولون قرب تل أبيب.

نستعرض في هذا التقرير عددا من الفيديوهات، التي قمنا بجمعها من منصات التواصل الاجتماعي، توضح ماذا فعلت صواريخ المقاومة بمدينة تل أبيب.

תיעוד: כך נראה האוטובוס שספג פגיעה ישירה בחולון. צילום: אבשלום ששוני pic.twitter.com/KjpeQDX0dq — מעריב אונליין (@MaarivOnline) May 11, 2021

שמי אשקלון עכשיו. משהו כמו 15-20 יירוטים במקביל. מטורף pic.twitter.com/hP9jlM4468 — יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) May 11, 2021

כך נראים השיגורים מבית חנון למרכז ולשרון pic.twitter.com/HxrhZoNzWH — 🇮🇱 נועם אמיר (@noamamir74) May 11, 2021

יירוטים מעל גוש דן pic.twitter.com/mvhFshN2oq — איתי גדסי (@itayg1) May 11, 2021

יירוטים מעל כפר יונה. הרבה הדי פיצוצים נשמעים כאן בדקות האחרונות. pic.twitter.com/v0JvOMCT9j — 🇮🇱 נועם אמיר (@noamamir74) May 11, 2021