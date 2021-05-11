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سياسة|إيران

وصفتها بالإيجابية.. إيران: المفاوضات مع السعودية مستمرة حتى التوصل لنتائج

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أشار إلى أن جولتي المفاوضات التي عقدت مع السعودية بحثتا المواضيع الثنائية والإقليمية.

العلاقات بين طهران والرياض دخلت فترة تهدئة بعد سنوات من التصعيد (مواقع التواصل)
العلاقات بين طهران والرياض دخلت فترة تهدئة بعد سنوات من التصعيد (مواقع التواصل)
11/5/2021

أكد علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عقد جولتين من المفاوضات مع المملكة السعودية، مشيرا إلى استمرارها حتى التوصل لنتائج.

وخلال مؤتمر صحفي في طهران، قال ربيعي "عقدنا جولتين من المفاوضات مع السعودية بين ممثلين حكوميين وبحثنا المواضيع الثنائية والإقليمية" وأشار إلى أن المفاوضات كانت إيجابية "وهناك بوادر إيجابية" أيضا لحل الخلافات.

ولفت المتحدث الإيراني أن المفاوضات مع الرياض ستتواصل حتى التوصل لنتائج.

وكان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية أكد، أمس الاثنين، للمرة الأولى، عقد محادثات مع المملكة أخيرا في بغداد.

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح أخيرا أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، وذلك بعد أسابيع من تسريبات إعلامية غربية بشأنها توالت على إثرها تصريحات من مسؤولي البلدين حملت إشارات إيجابية بإمكان انعقاد مثل تلك المحادثات، لكن دون تأكيد رسمي لحدوثها.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، وتأتي محادثاتهنا في وقت يأمل فيه دبلوماسيون أن تسهم في تهدئة التوتر بالمنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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1/5/2021
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