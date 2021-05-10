شاهد.. اختناق المعتكفين بالغاز داخل الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد

بث ناشطون صورا ومقاطع فيديو لاختناق بعض المصلين داخل المسجد الأقصى جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز عليهم، بعد أن اقتحمت باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين واعتدت على المعتكفين في مواجهات عنيفة خلفت عددا كبيرا من الإصابات، وفق ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال مراسل الجزيرة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحرم القدسي صباح اليوم من عدة بوابات واشتبكت مع معتصمين فلسطينيين.

من داخل #المسجد_الأقصى الآن … المرابطون يستميتون دفاعا عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم #القدس_تنتفض pic.twitter.com/P186DsfMyu — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 10, 2021

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع عشرات الإصابات في صفوف المعتصمين الفلسطينيين، منها إصابات بالرأس بسبب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي.

وأضاف مدير المسجد الأقصى للجزيرة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز تجاه مسجد قبة الصخرة حيث تجري مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمرابطين في صحن القبة.

كما أشارت وزارة الأوقاف الإسلامية إلى أنّ قوات الاحتلال والقناصة الإسرائيلية في المسجد الأقصى يطلقون الرصاص المعدني بكثافة على المعتكفين.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المسجد الأقصى لتقديم الإسعافات.