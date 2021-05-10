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سياسة|فلسطين

شاهد.. مستوطن يدهس فلسطينيين بالقدس والشرطة تحميه

عنصر من شرطة الاحتلال يشهر سلاحه لحماية المستوطن من الفلسطينيين الغاضبين (الأوروبية)
عنصر من شرطة الاحتلال يشهر سلاحه لحماية المستوطن من الفلسطينيين الغاضبين (الأوروبية)
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202102:40 PM (مكة المكرمة)

وثق ناشطون بالفيديو محاولة مستوطن إسرائيلي دهس عدد من الفلسطينيين بسيارته قرب باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأظهرت المقاطع المتداولة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هرعت لحماية المستوطن، بعدما حاول الفلسطينيون الوصول إليه.

 

المصدر : وكالة سند
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