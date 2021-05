شاهد.. مستوطن يدهس فلسطينيين بالقدس والشرطة تحميه

وثق ناشطون بالفيديو محاولة مستوطن إسرائيلي دهس عدد من الفلسطينيين بسيارته قرب باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأظهرت المقاطع المتداولة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هرعت لحماية المستوطن، بعدما حاول الفلسطينيون الوصول إليه.

Another video from the vicinity of Lions Gate pic.twitter.com/FY9AMppql6

