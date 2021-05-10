شاهد.. مستوطن يدهس فلسطينيين بالقدس والشرطة تحميه

وثق ناشطون بالفيديو محاولة مستوطن إسرائيلي دهس عدد من الفلسطينيين بسيارته قرب باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأظهرت المقاطع المتداولة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هرعت لحماية المستوطن، بعدما حاول الفلسطينيون الوصول إليه.

Another video from the vicinity of Lions Gate pic.twitter.com/FY9AMppql6 — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2021

شرطي من الاحتلال يشهد مسدسه في وجه فلسطينيين دافعوا عن انفسهم بعد محاولة دهس قام بها احد المستوطنين قرب باب الاسباط في #المسجد_الأقصى

pic.twitter.com/daOzzE2SaD — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) May 10, 2021

لو لم يجد هذا المستوطن المستعمر ما يحميه من حكومة محتلة وقانون عنصري وضيع وبغيض وصمت أممي دولي، لما تجرأ على دهس الفلسطينيين بهذا الكم من الحقد العرقي

ثم يأتي "أحدهم" ويتحدث عن حقوق المرأة والمستضعفين والأقليات!

#القدس_ينتفض

#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/sUTprA5QTU — د. هند المفتاح #تميم_المجد (@halmuftah) May 10, 2021