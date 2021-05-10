شاهد.. مستوطنون يحاولون خلع الباب الحديدي لاقتحام المسجد الأقصى

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لما قالوا إنها محاولة عدد من المستوطنين، خلع الباب الحديدي المؤدي للمسجد الأقصى من جسر المغاربة لاقتحام باحات المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت المقدسيين على إخلاء المسجد باستخدام العنف والقنابل الصوتية، صباح اليوم، واعتدت على المعتكفين في مواجهات عنيفة خلفت عددا كبيرا من الإصابات وفق ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفاد مراسل الجزيرة من القدس إلياس كرام بأن طلائع المستوطنين بدأت في التجمع بين باب الساهرة وباب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بما يعرف برقصة الأعلام داخل المسجد الأقصى.

وأشار المراسل إلى أن التجمع الأكبر سيكون في الجهة الغربية من القدس، حيث سيتجمع -بحسب تقديرات- 30 ألف مستوطن بدعم من قيادات سياسية متطرفة.

وستمتد المسيرة إلى داخل البلدة القديمة حتى الوصول إلى حائط البراق والمسمى عند اليهود بحائط المبكى.