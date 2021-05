رفض وتنديد وغضب.. هكذا تفاعل العالم مع أحداث القدس

على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، واعتدائها على المرابطين فيه، وإصابة أكثر من 300 فلسطيني، دانت جهات عربية ودولية الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبت بوقف هذه الممارسات التي تخالف القانون الدولي.

It wasn't enough for the Israeli regime to

-Steal people’s land & homes;

-Create an Apartheid regime;

-Refuse to vaccinate civilians under illegal occupation.

It had to shoot innocent worshippers inside Islam's 3rd Holiest Mosque upon Islam's Holiest Eid.#AlAqsaUnderAttack

— Javad Zarif (@JZarif) May 10, 2021