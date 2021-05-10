رفض وتنديد وغضب.. هكذا تفاعل العالم مع أحداث القدس

على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، واعتدائها على المرابطين فيه، وإصابة أكثر من 300 فلسطيني، دانت جهات عربية ودولية الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبت بوقف هذه الممارسات التي تخالف القانون الدولي.

مصر

دانت وزارة الخارجية المصرية اليوم اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

أكدت الخارجية على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا تحمد عقباه.

شددت وزارة الخارجية على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي.

في سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره السعودي التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

أطلع الوزير شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تُجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين.

أكد الوزيران رفضهما كافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

انتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم صمت العالم المخزي تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين.

قال الطيب -في تدوينة عبر فيسبوك- لا يزال العالم في صمت مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة.

الأردن

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن ما قامت به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم، جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان.

اجتمعت الخارجية الأردنية بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة، لوضعهم في صورة تطورات القدس.

وبحسب الخارجية، فإن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تُكرس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية.

شارك المئات في تظاهرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمان، رفضا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى وأهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

تركيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستظل دائما صوتا جهورا ومدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العنف الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

ندد نعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس، داعيا إلى إيقاف وحشية إسرائيل.

أعرب سيد طورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن تنديده بالاعتداءات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى.

دعا رئيس الشؤون الدينية في تركيا خطباء الجوامع للدعاء بعد صلاة الظهر لنصرة أهالي فلسطين الذين يواجهون الاحتلال في الأقصى.

ضجت المساجد في تركيا اليوم بالدعاء للمرابطين في الأقصى، وارتفع بعد أذان الظهر التكبير والدعاء لنصرة أهل فلسطين الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي.

إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -في تغريدة له- إنه لم يكن كافيا للكيان الإسرائيلي أن يسرق بيوت وأراضي الفلسطينيين، وينشئ نظام فصل عنصري، وها هو اليوم يستهدف ويطلق النار على المصلين الأبرياء داخل ثالث أقدس الأماكن للمسلمين وفي أقدس عيد للمسلمين.

قالت الخارجية الإيرانية بأنه قد تم رفع تطورات القدس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشارت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي خيار قائم.

It wasn't enough for the Israeli regime to -Steal people’s land & homes; -Create an Apartheid regime; -Refuse to vaccinate civilians under illegal occupation. It had to shoot innocent worshippers inside Islam's 3rd Holiest Mosque upon Islam's Holiest Eid.#AlAqsaUnderAttack — Javad Zarif (@JZarif) May 10, 2021

اليمن

دعت هيئة علماء اليمن اليوم، العالم العربي والإسلامي إلى دعم صمود الفلسطينيين في القدس، ورفض كل صور الانتقاص من سيادة المسلمين عليه.

دانت الهيئة بأشد العبارات انتهاك شرطة الكيان الصهيوني حرمة المسجد الأقصى المبارك، واعتداءها على المصلين والمرابطين فيه، وسفكها دماء المئات.

ودعا البيان العالم العربي والإسلامي إلى تحمل المسؤولية تجاه المسجد الأقصى المبارك، ورفض كل صور الانتقاص من سيادة المسلمين عليه، والقيام بالدفاع عن مقدسات الأمة.

كما طالب البيان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات عملية على مستوى الحدث، والقيام بكل ما من شأنه دعم صمود الفلسطينيين في القدس.

لبنان

قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن صفقة القرن تزداد عنفا وشراسةً في مشروع تهويد القدس واستباحة الحرم الشريف، وأبدى اندهاشه من صمت العرب إزاء انتهاكات وجرائم إسرائيل في المسجد الأقصى.

وأوضح أن صفقة القرن أو الولايات الإبراهيمية تزداد عنفا وشراسة في كل يوم، في مشروع تهويد القدس العربية والإسلامية وتدنيس واستباحة الحرم الشريف.

السودان

دان حزب المؤتمر الشعبي بالسودان -الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي- اليوم، ما وصفه بالممارسات الإجرامية التي يقوم بها المحتل الصهيوني الغاصب في القدس، مطالبا حكومة بلاده بوقف كل الاتصالات وأشكال التطبيع مع إسرائيل.

قال البيان إن المؤتمر الشعبي يدين الممارسات الإجرامية التي يقوم بها المحتل الصهيوني الغاصب في ظل تصاعد استخدامه لأساليب القمع في مواجهة الشعب الفلسطيني.

وأكد وقوفه ومناصرته للشعب الفلسطيني في انتفاضته ونضاله المشروع من أجل المحافظة على حقوقه وممتلكاته في القدس الشّريف وسائر الأرض الفلسطينية.

موريتانيا

شارك مئات الموريتانيين في مهرجان جماهيري بالعاصمة نواكشوط نصرة للمسجد الأقصى، وتضامنا مع أهالي مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

شارك في المهرجان عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والبرلمانيين والنشطاء، ونُظم المهرجان تحت عنوان: القوى الحية في موريتانيا تنتفض في هبة شعبية نصرة للأقصى وأهله.

ورفع المشاركون في المهرجان العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منها: لبيك يا أقصى، والقدس عاصمة فلسطين.

إندونيسيا

جدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم، التأكيد على تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال ويدودو إن إندونيسيا تدين مثل هذه الأعمال وتحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف بأنه يجب عدم تجاهل الإخلاء القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واستخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

سريلانكا

طالبت لجنة شعبية في سريلانكا، حكومة البلاد بإدانة الأعمال الوحشية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، والتعبير عن الغضب تجاه ما يشهده المسجد الأقصى في القدس المحتلة منذ صباح اليوم.

وقالت اللجنة في بيانها إنها تدعو الحكومة السريلانكية للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة هذه الأعمال الوحشية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل، والتعبير عن غضب الشعب السريلانكي ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقائم على غرار الفصل العنصري.

الجزائر

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم -خلال اتصال مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط- إنه يجب بث روح التضامن العربي والإسلامي لنصرة فلسطين وحفظ المقدسات الدينية.

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