دارت في بغداد.. إيران تؤكد رسميا إجراء محادثات مع السعودية

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن محادثات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية أجريت بالفعل أخيرا في بغداد، وذلك في أول تأكيد رسمي من طهران لانعقاد تلك المحادثات.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الوزارة القول إن "الغرض من المحادثات الإيرانية السعودية كان مناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية".

وعبّرت الخارجية عن أملها التوصل إلى تفاهم حقيقي مع السعودية بشأن العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحلّ الخلافات، إلا أنها ربطت نجاح تلك المحادثات وتقدمها بتغيير الرياض سياساتها ولهجتها تجاه طهران.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كشف أخيرا عن أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، وذلك بعد أسابيع من تسريبات إعلامية غربية بشأنها توالت على إثرها تصريحات من مسؤولي البلدين حملت إشارات إيجابية بإمكان انعقاد مثل تلك المحادثات لكن دون تأكيد رسمي لحصولها.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، وتأتي المحادثات بين الجانبين في وقت يأمل فيه دبلوماسيون أن تسهم في تهدئة التوتر بالمنطقة.