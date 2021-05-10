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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في 17 ولاية إضافة لواشنطن بعد تعرض أكبر خط أنابيب وقود لهجوم إلكتروني

10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202107:35 AM (مكة المكرمة)

البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في 17 ولاية إضافة لواشنطن بعد تعرض أكبر خط أنابيب وقود لهجوم إلكتروني

المصدر : الجزيرة
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