أفغانستان.. طالبان تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر

أعلنت حركة طالبان الأفغانية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمد نعيم على تويتر "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة".

وسبق أن أعلنت طالبان خلال السنوات القليلة الماضية وقفا لإطلاق النار خلال عيد الفطر أيضا.

وأتاح ذلك لمقاتلي الحركة دخول مناطق تسيطر عليها الحكومة الأفغانية للاحتفال بالعيد مع عائلاتهم.

ويأتي الإعلان عن الهدنة الجديدة بعد تصعيد ميداني تزامن مع بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وشنت الحركة قبل أيام هجمات في مناطق عدة، بينها ولايتا بغلان (شمال) وهلمند (جنوب).

وفي بغلان، سيطر مقاتلو طالبان على مقر مديرية بوركه.

خطوة مهمة

وكان زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخوند زاده قال في وقت سابق إن إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان خطوة مهمة، وطالب واشنطن بتنفيذ اتفاق الدوحة بشكل كامل.

واتهم أخوند زاده واشنطن بانتهاك اتفاق الدوحة مرارا، مشيرا إلى أن تمديد بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى سبتمبر/أيلول المقبل انتهاك صريح للاتفاق.

وكشف زعيم حركة طالبان أن قضية الإفراج عن معتقلي الحركة وشطب أسماء قادتها من القائمة السوداء لم تحل بعد.

من جهة ثانية، اتهم الملا أخوند زاده الحكومة الأفغانية بمحاولة تخريب مفاوضات السلام في أفغانستان بشتى الطرق.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبقاء على الحياد التام بشأن القضية الأفغانية، مؤكدا سعي طالبان لإقامة علاقات جيدة وإيجابية مع دول المنطقة والعالم.