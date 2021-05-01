24 غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مواقع حوثية والرياض تعترض "هدفا جويا" باتجاه جدة

شنّ التحالف السعودي الإماراتي غارات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة مأرب اليمنية، في وقت اعترضت فيه الرياض "هدفا جويا" كان متجها إلى مدينة جدة.

فقد قالت وسائل إعلام حوثية إن طائرات التحالف شنت 24 غارة جوية على مواقع في مأرب وسط اليمن، في حين قال الجيش اليمني إن قواته نفذت أمس هجوما خاطفا في عمق المواقع التي يتمركز فيها مسلحو جماعة الحوثي بجبهة المشجح التابعة لمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وذكر الجيش أن الهجوم أسفر عن تدمير معدات ثقيلة وقتلِ عدد ممن كانوا في الموقع، وأن طائرات التحالف شنت غارات على تعزيزات للحوثيين غربي مأرب، أدت إلى تدمير آليات وخسائر بشرية.

كما قالت مصادر في محافظة الضالع جنوبي اليمن إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على سوق مدينة الفاخر شمال مديرية قعطبة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 3 من مسلحي جماعة الحوثي، في وقت قتل فيه جنديان من الجيش اليمني وأصيب 3 آخرون.

من جانب آخر نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر حوثي قوله إن الحوثيين صدوا هجوما واسعا للجيش في جبهة الفاخر، سقط خلاله قتلى من الجيش، بينهم قيادات ميدانية.

وعلى صعيد متصل دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين في حبيل العَبْدي بالضالع، وفجر الحوثيون خلالها مدرسة القرية بعبوات ناسفة عن بعد، مما أدى إلى إصابة 3 من أفراد الجيش كانوا بالقرب منها.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر فجر السبت اعتراض وتدمير هدف جوي "معادٍ" (لم تحدد نوعيته) كان متوجها نحو مدينة جدة غربي السعودية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن الجهة التي أُطلق منها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث أمس الجمعة الوضع في اليمن مع المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ، حيث ذكر بيان رسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لمراسل الجزيرة إن الاجتماع أتاح لواشنطن التشديد على رسائل عاجلة بشأن المسارين السياسي والإنساني، مع الإقرار بأنه لن يكون هناك حل في اليمن من دون السعودية.

وسبق أن وصل إلى الرياض ليندركينغ مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لإجراء مباحثات مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين، وقال مصدر في سلطنة عمان إن ليندركينغ سيصل مساء اليوم السبت إلى مسقط.