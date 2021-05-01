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سياسة|مصر

وفد أميركي رفيع يبدأ جولة في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي (يمين) مع وزير الدفاع خلال زيارتهما كوريا الجنوبية مارس/آذار الماضي (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي (يمين) مع وزير الدفاع خلال زيارتهما كوريا الجنوبية مارس/آذار الماضي (غيتي)
1/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202104:03 AM (مكة المكرمة)

قال بيان للخارجية الأميركية إن وفدا من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي يبدأ اليوم السبت جولة في الشرق الأوسط تستمر حتى 7 مايو/أيار الجاري.

وأضاف البيان أن الوفد الأميركي سيزور أبو ظبي وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين.

وسيناقش الوفد في أبو ظبي القضايا الإقليمية، ويسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

أما في العاصمة عمّان، فسيبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة طويلة الأمد للولايات المتحدة مع المملكة الأردنية.

وسيتناول الوفد الأميركي مع المسؤولين المصريين في القاهرة العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، وحقوق الإنسان.

برايس: الوفد الأميركي سيصل إلى الشرق الأوسط لتهدئة التوتر (رويترز)

دعم وتفاوض

وفي الرياض، قال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة ستؤكد دعمها لأمن المملكة، وتبحث الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للنزاع اليمني.

كما ستتم مناقشة ملف حقوق الإنسان وجهود المملكة لتحديث وتنويع اقتصادها والتعاون المناخي بين البلدين.

وقبل يوم، كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الوفد الأميركي سيصل إلى الشرق الأوسط لتهدئة التوتر؛ لكن بدون أن يركز على الموضوع الإيراني.

وأضاف أن الوفد سيناقش أمورا مهمة متعلقة بالأمن القومي الأميركي والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ولكن اهتمامه لن ينصب على إيران أو أي شيء يتعلق بالمناقشات الجارية في فيينا.

المصدر : الجزيرة

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