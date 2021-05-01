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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وزير الدفاع الأميركي: الحرب الرئيسية المقبلة ستكون مختلفة عن الحروب السابقة

أوستن يقول إنه قضى معظم العقدين الماضيين في تنفيذ آخر الحروب القديمة وتعلّم منها دروسا لن ينساها (الأوروبية)
أوستن يقول إنه قضى معظم العقدين الماضيين في تنفيذ آخر الحروب القديمة وتعلّم منها دروسا لن ينساها (الأوروبية)
1/5/2021

رأى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن على بلاده الاستعداد لصراع لا يشبه "الحروب القديمة"، مطالبا بدمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل التحرك بوجه أسرع.

وفي أول كلمة سياسية مهمة له منذ تولي منصبه، قال وزير الدفاع الأميركي الجمعة إن "الطريقة التي سنقاتل بها في الحرب الرئيسية المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الطريقة التي قاتلنا بها في الحروب السابقة"، والتي استهلكت وزارة الدفاع مدة طويلة.

وفي أثناء زيارة للقيادة الأميركية في المحيط الهادي التي مقرّها هاواي، دعا أوستن إلى حشد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل "الفهم بوجه أسرع، واتخاذ القرار بوجه أسرع، والعمل بوجه أسرع".

وأقرّ أوستن بأنه قضى "معظم العقدين الماضيين في تنفيذ آخر الحروب القديمة"، وتعلّم دروسا لن ينساها.

ولم يشر أوستن صراحة إلى منافسين مثل الصين أو روسيا، ولكن تصريحاته جاءت في وقت تبدأ فيه الولايات المتحدة انسحابا من أفغانستان بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة، وإعادة تحديد أولويات وزارة الدفاع (البنتاغون).

ولا تنص تصريحات أوستن على إجراءات محددة ولا تتكهن بأي صراع محدد، ويبدو أنه يحدد الخطوط العريضة لأهداف واسعة لقيادة البنتاغون تحت إدارة بايدن.

المصدر : رويترز

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