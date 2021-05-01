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سياسة|يمن

"لا حل باليمن بدون السعودية".. المبعوث الأميركي يتابع جولته من الرياض إلى مسقط والمعارك تتواصل في مأرب

1/5/2021

أعلنت واشنطن أن مباحثات مبعوثها إلى اليمن تيموثي ليندركينغ في الرياض حملت رسائل بشأن المسارين السياسي والإنساني، مع التأكيد على أنه لا حل في اليمن من دون السعودية، بينما أكد الجيش اليمني تحقيق مكاسب ميدانية في معارك محافظة مأرب.

وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الجمعة الوضع في اليمن مع المبعوث الأميركي، حيث ذكر بيان رسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لمراسل الجزيرة إن الاجتماع أتاح لواشنطن التشديد على رسائل عاجلة بشأن المسارين السياسي والإنساني، مع الإقرار بأنه لن يكون هناك حل في اليمن من دون السعودية.

وسبق أن وصل إلى الرياض ليندركينغ مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لإجراء مباحثات مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين، وقال مصدر في سلطنة عمان إن ليندركينغ سيصل مساء اليوم السبت إلى مسقط.

معارك وغارات

ميدانيا، قال الجيش اليمني إن قواته نفذت أمس هجوما خاطفا في عمق المواقع التي يتمركز فيها مسلحو جماعة الحوثي بجبهة المشجح التابعة لمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وذكر الجيش أن الهجوم أسفر عن تدمير معدات ثقيلة، وقتلِ عدد ممن كانوا في الموقع، وأن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت غارات على تعزيزات للحوثيين غربي مأرب، أدت إلى تدمير آليات وخسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن طائرات التحالف شنت 7 غارات على مواقع في مديرية صرواح، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد (لم تحدد نوعيته) كان متوجها نحو مدينة جدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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