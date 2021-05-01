اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلّين المسيحيين عند باب الجديد في القدس المحتلة ومنعت مئات من الوصول إلى كنيسة القيامة.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بسبت النور الذي يسبق عيد الفصح.

وتُنظم مسيرات كشفية محدودة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتُنقل شعلة النور من كنيسة القيامة في القدس المحتلة إلى كنائس المحافظات الفلسطينية الأخرى إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.