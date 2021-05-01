البث الحي
سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال تعتدي على المسيحيين الفلسطينيين بالقدس المحتلة وتمنع مئات من الوصول إلى كنيسة القيامة

مسيحيون يحاولون الوصول إلى ساحة كنيسة القيامة (الجزيرة-أرشيف)
مسيحيون يحاولون الوصول إلى ساحة كنيسة القيامة (الجزيرة-أرشيف)
1/5/2021-|آخر تحديث: 1/5/202102:34 PM (مكة المكرمة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلّين المسيحيين عند باب الجديد في القدس المحتلة ومنعت مئات من الوصول إلى كنيسة القيامة.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بسبت النور الذي يسبق عيد الفصح.

وتُنظم مسيرات كشفية محدودة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتُنقل شعلة النور من كنيسة القيامة في القدس المحتلة إلى كنائس المحافظات الفلسطينية الأخرى إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

خلفاء بنوا كنائس وفقهاء حموْها والصليبيون يدشنون عهد تنصير المساجد.. الصراع على دور العبادة في التاريخ الإسلامي

يرصد هذا المقال ظاهرة الصراع على دور العبادة طوال عصور التاريخ الإسلامي والجدل الديني بشأنها، مع إلماعات عن العدل الإسلامي والتعايش الديني الذي ميز علاقات أبناء الحضارة الإسلامية من مختلف الديانات.

المزيد من سياسة

عيد العمال.. فعاليات ومظاهرات محدودة في دول العالم بسبب جائحة كورونا

احتجاجات في عيد العمال بالعاصمة الفرنسية باريس (غيتي)

ستعاقب كل من يشارك في أعمالها أو يحمل أفكارها.. إثيوبيا تصنف “جبهة تحرير تيغراي” منظمة إرهابية

جنود إثيوبيون يستقلون عربة في مدينة ميكيلي بعد طرد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي منها (الأناضول)

"متلازمة هافانا" تعاود الظهور وأميركا تحقق في الهجمات الغامضة

دفعت "متلازمة هافانا" واشنطن إلى استدعاء غالبية موظفيها الدبلوماسيين من كوبا عام 2017 (الأوروبية-أرشيف)

بدون مراسم عسكرية.. بارجة حربية روسية ترسو في ميناء بورتسودان

الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" التي رست في بورتسودان في فبراير/شباط الماضي (الجزيرة نت)
الأكثر قراءة

فورين بوليسي: مودي يعبث والهند تحترق!

مودي يحيّي الجمهور في أثناء تجمع انتخابي غرب البلاد مطلع أبريل/نيسان 2021 (غيتي)

قائد مهمة ناسا يوثق جمال مصر.. كيف يبدو نهر النيل من الفضاء؟

قائد مهمة ناسا شين كيمبرو التقط صورة جوية لمصر ونشرها على موقعه الرسمي (مواقع التواصل الاجتماعي)

3 أخطار على الصحة.. كيف نتقيها؟

شاهد- أم عادل.. عراقية تصنع الكبة في رمضان بوصفات مذهلة