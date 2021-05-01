أعلنت القوات الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أنها رصدت هبوط طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مطار القرضابية بمدينة سرت اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأناضول عن العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة بقوات حكومة الوحدة، قوله إن قوات حفتر تواصل "التحشيدات، وهناك طائرة شحن عسكرية هبطت في مطار سرت ظهر اليوم"، بدون أن يذكر تفاصيل.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس، ناصر شديد، إن الطائرة من طراز "إليوشن" (Ilyushin)، وقد جاءت من مطار بنغازي؛ لكن لم يتضح من أين انطلقت قبل ذلك، كما لم تتضح حمولتها.

وقالت القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، خلال الأيام الماضية، إنها رصدت تحركات عسكرية لقوات حفتر بمحيط منطقة الجفرة (وسط ليبيا)، وفي منطقة الشويرف (جنوب شرق) العاصمة (طرابلس)، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وتأتي هذه الأنباء وسط قلق بشأن مسار التسوية السياسية في ليبيا، وقدرة حكومة الوحدة على أداء مهامها.

وحذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، من تداعيات عدم خضوع اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسلطة المدنية ممثلة بحكومة الوحدة الوطنية.

فخلال لقائه أمس، الجمعة، في طرابلس رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، يان كوبيش، قال المشري إن عدم خضوع حفتر لأي سلطة يهدد إمكانية إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فقد حذر في اليوم السابق من محاولات لإشعال فتيل الحرب مجددا في ليبيا، وذلك بعد إفشال زيارتين كان من المقرر أن يقوم بهما إلى مدينتي بنغازي وسرت الخاضعتين لقوات حفتر.

وتقول قوات حفتر إنه لا يربطها بحكومة الوحدة الوطنية أي رابط، سواء كان خدميا أو سياديا وحتى على مستوى التواصل.