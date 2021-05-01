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سياسة|مصر

شاهد.. حريق ضخم بكنيسة مارمينا في العمرانية بمصر

مبنى كنيسة مارمينا بعد اندلاع الحريق بداخله (رويترز- مواقع التواصل)
مبنى كنيسة مارمينا بعد اندلاع الحريق بداخله (رويترز- مواقع التواصل)
1/5/2021

اندلع حريق في مبنى كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة شمال مصر.

وأظهرت مقاطع فيديو سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي اندلع في الكنيسة بشارع مجمع المدارس.

وقد حاول الأهالي التدخل لإخماد الحريق، لكن تصاعد النيران حال دون ذلك.

كما أظهرت المقاطع نداءات استغاثة للسكان بالمنطقة، في حين لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات المصرية حتى اللحظة حول عدد الإصابات.

وقال شهود عيان إن الحريق نشب داخل الكنيسة بعد انتهاء الصلوات وانصراف جميع الموجودين.

يشار إلى أن الحريق تزامن مع احتفال الأقباط في مصر بعيد القيامة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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