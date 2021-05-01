البث الحي
سياسة|سودان

الحركة الإسلامية في السودان تنعى أمينها العام

الزبير أحمد الحسن تولى منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان منذ 2012 (الصحافة السودانية)
الزبير أحمد الحسن تولى منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان منذ 2012 (الصحافة السودانية)
30/4/2021-|آخر تحديث: 1/5/202112:14 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الحركة الإسلامية في السودان -الجمعة- وفاة أمينها العام الزبير أحمد الحسن، إثر نقله من السجن إلى مستشفى بالعاصمة الخرطوم؛ جراء تدهور حالته الصحية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب "إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله أمين عام الحركة الإسلامية السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن"، وأوضحت أنها ستنشر تفاصيل أوفى عن التشييع وصلاة الجنازة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من الأسرة، قوله إن الراحل نقل من محبسه في سجن كوبر المركزي بالعاصمة إلى مستشفى الشرطة بالخرطوم، بسبب تدهور حالته الصحية، لكنه فارق الحياة هناك.

والزبير مولود عام 1955 وتخرج من كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية في جامعة الخرطوم عام 1980.

وتولى الزبير منصب أمين الحركة الإسلامية في الفترة من 2012 إلى 2018، وتم تجديد التكليف له للفترة 2019-2023.

وفي 24 يوليو/تموز 2019، اعتقلته السلطات السودانية وعددا من قيادات الحركة الإسلامية في البلاد، وظل حبيسا في سجن كوبر ضمن قيادات النظام السابق، بتهمة تدبير انقلاب "نظام الإنقاذ" الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة عام 1989.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

عيد العمال.. فعاليات ومظاهرات محدودة في دول العالم بسبب جائحة كورونا

احتجاجات في عيد العمال بالعاصمة الفرنسية باريس (غيتي)

ستعاقب كل من يشارك في أعمالها أو يحمل أفكارها.. إثيوبيا تصنف “جبهة تحرير تيغراي” منظمة إرهابية

جنود إثيوبيون يستقلون عربة في مدينة ميكيلي بعد طرد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي منها (الأناضول)

"متلازمة هافانا" تعاود الظهور وأميركا تحقق في الهجمات الغامضة

دفعت "متلازمة هافانا" واشنطن إلى استدعاء غالبية موظفيها الدبلوماسيين من كوبا عام 2017 (الأوروبية-أرشيف)

بدون مراسم عسكرية.. بارجة حربية روسية ترسو في ميناء بورتسودان

الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" التي رست في بورتسودان في فبراير/شباط الماضي (الجزيرة نت)
الأكثر قراءة

فورين بوليسي: مودي يعبث والهند تحترق!

مودي يحيّي الجمهور في أثناء تجمع انتخابي غرب البلاد مطلع أبريل/نيسان 2021 (غيتي)

قائد مهمة ناسا يوثق جمال مصر.. كيف يبدو نهر النيل من الفضاء؟

قائد مهمة ناسا شين كيمبرو التقط صورة جوية لمصر ونشرها على موقعه الرسمي (مواقع التواصل الاجتماعي)

3 أخطار على الصحة.. كيف نتقيها؟

شاهد- أم عادل.. عراقية تصنع الكبة في رمضان بوصفات مذهلة