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سياسة|صومال

البرلمان الصومالي يلغي بالإجماع تمديد ولاية الرئيس فرماجو لمدة عامين

النواب الصوماليون خلال التصويت لصالح تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين (رويترز)
النواب الصوماليون خلال التصويت لصالح تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين (رويترز)
1/5/2021

صوّت البرلمان الصومالي اليوم السبت بالإجماع على إلغاء قرار سابق بتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو لمدة عامين.

كما قرر البرلمان تكليف رئيس الوزراء بإجراء انتخابات برلمانية على أساس اتفاقية 17 سبتمبر/أيلول باعتبارها المرجع الأساسي للاستحقاق الانتخابي في الصومال.

وقبيل التصويت -الذي جرى اليوم- ألقى فرماجو خطابا أمام البرلمان أعلن فيه رسميا تنازله عن تمديد ولايته الرئاسية، وتكليفه رئيس الوزراء بالقيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وكان البرلمان أقر التمديد في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار اضطرابات مسلحة في مقديشو، حيث سيطر معارضون للرئيس على أحياء في العاصمة.

وتراجع الرئيس عبد الله فرماجو عن تمديد ولايته الرئاسية بعد ضغوط دولية وأخرى محلية تطورت إلى مواجهات مسلحة كادت تعيد البلاد إلى الحرب الأهلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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