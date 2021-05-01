رابع حادث قطار بمصر في شهر.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

قالت وسائل إعلام مصرية إن قطارا خرج عن القضبان في محافظة دمياط دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لصحيفة الوطن (خاصة) فقد خرج قطار (المنصورة-دمياط) اليوم السبت عن القضبان في مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط.

وأوضحت الصحيفة أن عناصر المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية انتقلوا إلى مكان البلاغ، وتبيّن خروج العربة رقم 47 من القطار القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد، وأن سبب خروجها عن القضبان وجود عطل في التحويلة.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود المقصورة والقطار في الطريق، ويجري رفع العربة لوضعها على الخط مرة ثانية واستكمال الطريق.

وقبل أيام، شهدت محطة قطار المعمورة (شرق الإسكندرية) انفصال عربة قطار أبو قير قبل دخوله محطة المعمورة الشاطئ، وبثّ ذلك الذعر والهلع بين الركاب.

وحادث خروج القطار عن القضبان يعدّ الرابع من نوعه في غضون شهر.

ففي 18 أبريل/نيسان الماضي توفي 23 شخصا وأصيب 139 آخرون، عندما انقلب قطار ركاب، جراء خروج عرباته عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية (شمال).

وفي 26 مارس/آذار الماضي، أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب) عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165.

في حين أصيب 15 شخصا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية (شمال)، في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مايو/أيار 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) -في بيان- أن السبب الرئيس لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري؛ إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.