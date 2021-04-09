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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بصفة متعاون.. مايك بومبيو ينضم إلى شبكة فوكس نيوز

بومبيو عين وزيرا للخارجية خلفا لتيلرسون حتى نهاية عهد ترامب (رويترز)
بومبيو عين وزيرا للخارجية خلفا لتيلرسون حتى نهاية عهد ترامب (رويترز)
9/4/2021

أعلنت فوكس نيوز أمس الخميس أن مايك بومبيو، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انضم إلى الشبكة الإخبارية الأميركية المفضلة لدى المحافظين، بصفة "متعاون".

وقال بومبيو في بيان إنه سيقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية وسياسات "أميركا أولا" التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت سوزان سكوت رئيسة فوكس نيوز أن "بومبيو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما بالولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي".

وأشارت سكوت إلى تطلعها إلى مساهماته عبر منصات الشبكة ليشارك "الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة".

من هو؟

  • عين بومبيو وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل/ نيسان 2018 وبقي في المنصب حتى نهاية عهد ترامب في يناير/كانون الثاني 2021.
  • قبل ذلك كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
  • مؤخرا، انضم إلى الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، وإلى الذين هاجموا تقرير خبراء حول منشأ فيروس كورونا معتبرين أنه جزء من "حملة تضليل" من قبل منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني.
  • كان بومبيو رأس حربة في المواجهة بين إدارة ترامب والصين.
  • بقي وفيا لترامب حتى اللحظة الأخيرة، ومثل الرئيس السابق هاجم باستمرار وسائل الإعلام.

وسبق أن قامت فوكس نيوز بتعيين شخصيات أخرى من المحيطين بترامب بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.

المصدر : الفرنسية

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