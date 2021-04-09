بصفة متعاون.. مايك بومبيو ينضم إلى شبكة فوكس نيوز

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه “عدواني” و”بلا ضمير” يسعى إلى أن يكون دونالد ترامب القادم إلا أنه أذكى من الرئيس المنصرف.
أعلنت فوكس نيوز أمس الخميس أن مايك بومبيو، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انضم إلى الشبكة الإخبارية الأميركية المفضلة لدى المحافظين، بصفة "متعاون".
وقال بومبيو في بيان إنه سيقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية وسياسات "أميركا أولا" التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت سوزان سكوت رئيسة فوكس نيوز أن "بومبيو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما بالولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي".
وأشارت سكوت إلى تطلعها إلى مساهماته عبر منصات الشبكة ليشارك "الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة".
وسبق أن قامت فوكس نيوز بتعيين شخصيات أخرى من المحيطين بترامب بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.