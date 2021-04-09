انتخابات في جيبوتي.. ماذا يعني أن تكون رئيسا لهذه الدولة الصغيرة الإستراتيجية؟

تقع موانئ جيبوتي على طول أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم، بين المحيط الهندي وقناة السويس وتشكل رئة اقتصاد البلاد.

يتوجه الناخبون في جيبوتي إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن تسفر عن فوز الرئيس إسماعيل عمر جيلي بولاية خامسة يمدد بها حكمه المستمر منذ 21 عاما.

وتقع جيبوتي على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وهو خليج عدن، وتستضيف قواعد عسكرية أميركية وصينية وفرنسية مما يجعلها ذات نفوذ وثقل كبير رغم حجمها الصغير.

ويبلغ جيلي من العمر 73 عاما، وهو واحد من رؤساء أفريقيا أصحاب الفترات الطويلة في الحكم، وقد تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.

ويقول محللون إن جيلي يواجه منافسا واحدا فقط وهو الوافد الجديد نسبيا زكريا إسماعيل فرح، في وقت تقاطع بقية المعارضة الضعيفة والمتشرذمة الانتخابات.

وتعتبر جيبوتي دولة صغيرة في القرن الأفريقي، إلا أنها حولت موقعها الإستراتيجي إلى مكسب اقتصادي ودبلوماسي.

فما هي أبرز نقاط القوة والضعف فيها؟

قواعد عسكرية أجنبية

تقع جيبوتي مقابل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتستفيد من موقع جغرافي فريد بين القارة الأفريقية وشبه الجزيرة العربية، عند مدخل المحيط الهندي.

تعد موقعا لأكبر قاعدة عسكرية فرنسية في القارة تضم حاليا حوالي 1500 عنصر.

تستضيف القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا -تحتوي 4000 جندي- التي تنطلق منها عمليات لمكافحة الإرهاب خصوصا في الصومال.

إلى جانب وجود اليابان وإيطاليا، فتحت الصين عام 2017 قاعدة عسكرية في جيبوتي لتأمين مصالحها الاقتصادية الهائلة (النقل والصناعة والطاقة…) في المنطقة.

الموانئ الرئة الاقتصادية للبلاد

تقع موانئ جيبوتي على طول أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم، بين المحيط الهندي وقناة السويس، وتشكل رئة اقتصاد البلاد.

تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج الداخلي، وقد طورت جيبوتي إستراتيجيا بنية تحتية لوجستية مثل مناطق حرة وأدوات اتصالات.

يبلغ إجمالي الناتج الداخلي للفرد حوالى 3500 دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكن الفقر يطال نحو 20% من السكان ويحتل البلد المرتبة 166 من 189 في مؤشر التنمية البشرية.

يتوقع حدوث انتعاش كبير في النمو الاقتصادي للعام 2021 قد يصل يصل إلى 7%.

طاقة حرارية جوفية وتحلية المياه

تتمتع جيبوتي بإمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.

تعمل الدولة حاليا على مشروع للطاقة الحرارية الأرضية في بحيرة عسل المشهورة بإنتاج الملح.

دشنت أول محطة لتحلية مياه البحر تم بناؤها من قبل مجموعتي "تيداغوا" الإسبانية و"إيفاج" الفرنسية في مارس/آذار 2021، ويفترض أن تؤمن وصول مياه الشرب لـ 250 ألف نسمة أو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 990 ألف نسمة.

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