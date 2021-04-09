الحوثيون يستهدفون مطار جازان بطائرة مسيرة والتحالف يعلن تدميرها

قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيّرة مرابض طائرات حربية في مطار جازان جنوبي السعودية، في حين أعلنت قيادة التحالف اعتراض الطائرة وتدميرها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر تويتر إن الاستهداف يأتي ردا على استمرار "العدوان والحصار" على اليمن، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون اتجاه جازان.

وأضاف التحالف أن الإجراءات اللازمة تتخذ لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، حسب تعبيره.

معارك مأرب

على صعيد آخر، أعلن المركز الإعلامي التابع للقوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مواقع عدة في محافظة مأرب شرقي اليمن، بعد أن شنت هجوما معاكسا ضد مقاتلي جماعة الحوثي.

جاء هذا في خضم معارك دارت على جبهات عدة بالمحافظة، أشدها ضراوة ما وقع في منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب، بعدما شن الحوثيون هجوما على مواقع الجيش اليمني، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية.

إسقاط طائرة مفخخة لمليشيا الحوثي كانت تحلق غرب مخيم الجفينة بمأربhttps://t.co/OoBCsrUyWp — محافظة مأرب (@Marib_gov) April 8, 2021

في الوقت نفسه، قال مصدر أمني إن الحوثيين كثفوا قصفهم على مدينة مأرب، مركز المحافظة، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مناطق آهلة بالسكان ومخيمات للنازحين.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الأرضية التابعة للقوات الحكومية أسقطت طائرة ملغمة أطلقها الحوثيون دون وقوع ضحايا.

اجتماع في الرياض

على الصعيد السياسي، قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على تويتر إن بلاده مستمرة في دعم الشعب اليمني وحكومته في كل الجوانب، وإنها تدعم كل الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية وإيقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الإنساني والتوصل لحل سياسي شامل.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المسؤول السعودي تأكيده خلال لقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في الرياض، رفض المملكة أي تصعيد من شأنه تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة أو عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت الوكالة أن الجانبين أكدا رفضهما أي تصعيد يستهدف الاستقرار والأمن في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.