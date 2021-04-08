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سياسة|سوريا

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ جنوبي دمشق أطلقت من الجولان المحتل

الجيش الإسرائيلي ذكر في تقرير له أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا (رويترز)
الجيش الإسرائيلي ذكر في تقرير له أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا (رويترز)
7/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202103:44 AM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء السورية إن إسرائيل هاجمت أهدافا قرب العاصمة دمشق، وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ فوق الأحياء الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "إن العدوان أدى إلى إصابة 4 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأفاد سكان بدمشق بأنهم سمعوا انفجارا واحدا على الأقل. وقال التلفزيون الرسمي إن الصواريخ أطلقت من اتجاه لبنان، ومن اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية بسماع دوي انفجارات في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء غربي دمشق.

وكانت عدة انفجارات عنيفة في منتصف فبراير/شباط الماضي هزت جنوب دمشق وشمالها الغربي جراء قصف جوي إسرائيلي، كما تعرّضت مناطق في ريف دمشق لقصف مماثل في الثالث من الشهر ذاته.

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة من سوريا.

ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا، من دون تقديم تفاصيل عنها.

المصدر : رويترز

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