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سياسة|السعودية

السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه قاعدة جوية جنوب المملكة

السعودية أعلنت في الآونة الأخيرة أنها صدت العديد من الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة المفخخة (الجزيرة)
السعودية أعلنت في الآونة الأخيرة أنها صدت العديد من الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة المفخخة (الجزيرة)
8/4/2021

قال التلفزيون السعودي إن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

في المقابل، نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "سلاح الجو المسيّر استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة مسيرة".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع على تويتر إن الحوثيين استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن الإصابة "كانت دقيقة".

وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد "المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار على اليمن".

وكانت جماعة الحوثي قد أشارت إلى أنها استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية أول أمس الثلاثاء، في حين أكد التحالف العسكري السعودي الإماراتي أنه دمر طائرة حوثية مسيرة كانت تستهدف المملكة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن التحالف أنه صد العديد من الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على السعودية، وأحبط هجمات أخرى بزوارق مفخخة، في حين تحدث الحوثيون عن قصف مواقع عسكرية ومنشآت نفطية في المملكة.

المصدر : وكالات

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