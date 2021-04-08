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سياسة|أوغندا

وسط التوتر بشأن سد النهضة.. أوغندا تعلن توقيع اتفاق أمني مع مصر

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

الاتفاقية أبرمت بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية (شترستوك)
الاتفاقية أبرمت بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية (شترستوك)
8/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202103:52 PM (مكة المكرمة)

وقعت أوغندا اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية مع مصر، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال الجيش الأوغندي في بيان إن الاتفاقية أبرمت بين جهاز المخابرات المصرية، ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

من جهته، قال اللواء سامح صابر الدجوي، الذي ترأس وفد القاهرة إلى العاصمة كامبالا مؤخرا، إن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل، والتعاون بين البلدين أمر حتمي، وأكد أن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر، بحسب البيان نفسه.

​​​​​​​في حين لم يصدر عن السلطات المصرية تعليق فوري على ما أورده البيان الأوغندي.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

المصدر : وكالات

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