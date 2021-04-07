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سياسة|إسرائيل

وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

أوستن سيكون أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل (الأناضول)
أوستن سيكون أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل (الأناضول)
7/4/2021

يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل إسرائيل، حيث سيلتقي نظيره الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاده -أمس الثلاثاء- موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي وإعلام عبري.

وبذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلم الرئيس الديمقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يؤكد البنتاغون هذه الزيارة، علما أنه يُحيط تنقلات وزير الدفاع في الخارج بِهالةٍ من السرية؛ لدواع أمنية.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن الوزير الأميركي سيبحث -خلال زيارته إلى تل أبيب- القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدمتها "التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من إيران ولبنان وسوريا"، حسب الموقع.

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

ولم تخفِ إسرائيل يوما معارضتها لهذا الاتفاق الذي أُبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت حكومة نتنياهو النهج الذي اعتمده ترامب بممارسة "ضغوط قصوى" على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

المصدر : وكالات

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