البث الحي
سياسي|سياسة|تركيا

أنقرة تستدعي السفير الصيني احتجاجا على "الإساءة" للمعارضة التركية

السفير الصيني في أنقرة ليو شاو أثناء تقديم أوراق اعتماده العام الماضي (الأناول)
السفير الصيني في أنقرة ليو شاو أثناء تقديم أوراق اعتماده العام الماضي (الأناول)
7/4/2021

استدعت الخارجية التركية أمس الثلاثاء السفير الصيني لدى أنقرة احتجاجا على تغريدة اُعتبرت انتقادا لشخصيتين من المعارضة في تركيا.

وقد أبلغت الخارجية التركية السفير الصيني في أنقرة ليو شاو انزعاجها من منشورات للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد عمدة أنقرة عن حزب الشعب المعارض منصور يافاش، وزعيمة حزب الجيد التركي ميرال أكشينار.

وكانت السفارة الصينية قد نشرت تغريدة -على حسابها في تويتر- تعليقا على تغريدات لكل من ميرال أكشينار ومنصور يافاش بشأن ملف مسلمي الإيغور.

واعترضت السفارة بشدة على دعمهما لقضية مسلمي الإيغور الذين تُتهم بكين بقمعهم وإجبارهم على تغيير دينهم.

وقالت السفارة الصينية في تغريدتها إن بكين "تعارض بحزم وقوة أي تحد من أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وتحتفظ بحق الرد".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

إثيوبيا ماضية في خططها والسيسي يحذر مجددا: كل الخيارات مفتوحة إذا تضررنا من سد النهضة

السيسي هدد بزعزعة استقرار المنطقة بكاملها (الجزيرة)

“فصل جديد ومسار طويل”.. موقفان من طهران وواشنطن إزاء اجتماع فيينا بشأن الاتفاق النووي

(الجزيرة)

مناطق توتر جديدة.. سقوط نحو 100 قتيل في اشتباكات عرقية بإثيوبيا

الحرب في منطقة تيغراي أذكت التوترات الإثنية في المناطق الأخرى (الفرنسية)

بعد تجاهل المنفي مناورات اللواء المتقاعد.. حفتر يتحدى الحكومة ويلتقي قادة قواته في بنغازي

حفتر قبل وقف إطلاق النار بعد طرد قواته من كافة الغرب الليبي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الملك عبد الله الثاني: ما حصل آلمني وصدمني لكن لا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره

الملك عبد الله الثاني قال إن الأمير حمزة التزم بأن يسير على نهج الآباء والأجداد (الفرنسية)

حب وقتل.. شابان مسلمان يقتلان كامل أفراد أسرتهما ثم ينتحران بتكساس الأميركية

صورة لعائلة توحيد التي لقيت مصرعها (مواقع التواصل الاجتماعي)

أيهما آثاره الجانبية أقل.. لقاح فايزر أم سينوفاك؟

اختراقات طالت أكثر من 500 مليون حساب في فيسبوك.. هل حسابك منها؟ وكيف تعرف ذلك؟

يمكن للمتسللين استخدام معلوماتك الشخصية لإلحاق الضرر بك وتدمير سمعتك وتهديدك (رويترز)