أنقرة تستدعي السفير الصيني احتجاجا على "الإساءة" للمعارضة التركية

استدعت الخارجية التركية أمس الثلاثاء السفير الصيني لدى أنقرة احتجاجا على تغريدة اُعتبرت انتقادا لشخصيتين من المعارضة في تركيا.

وقد أبلغت الخارجية التركية السفير الصيني في أنقرة ليو شاو انزعاجها من منشورات للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد عمدة أنقرة عن حزب الشعب المعارض منصور يافاش، وزعيمة حزب الجيد التركي ميرال أكشينار.

وكانت السفارة الصينية قد نشرت تغريدة -على حسابها في تويتر- تعليقا على تغريدات لكل من ميرال أكشينار ومنصور يافاش بشأن ملف مسلمي الإيغور.

واعترضت السفارة بشدة على دعمهما لقضية مسلمي الإيغور الذين تُتهم بكين بقمعهم وإجبارهم على تغيير دينهم.

وقالت السفارة الصينية في تغريدتها إن بكين "تعارض بحزم وقوة أي تحد من أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وتحتفظ بحق الرد".