الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يؤكد تدمير مسيرة مفخخة

قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية (جنوبي السعودية)، في حين أكد التحالف السعودي الإماراتي أنه دمر طائرة حوثية مسيرة كانت تستهدف المملكة.

فقد قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مساء الثلاثاء إنهم استهدفوا مواقع في قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيّرتين.

وقبل ذلك بقليل، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، الثلاثاء، باتجاه مدينة خميس مشيط.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن التحالف أنه صدّ العديد من الهجمات الحوثية بالمسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية على السعودية، وأحبط هجمات أخرى بزوارق مفخخة، في حين تحدث الحوثيون عن قصف مواقع عسكرية ومنشآت نفطية في المملكة.

غارة سابقة للتحالف على مواقع في محيط العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

غارات جوية

في الأثناء، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت الثلاثاء 19 غارة على مواقع في محافظات مأرب والجوف وصعدة.

فقد قالت قناة "المسيرة" على موقعها الإلكتروني إن 12 غارة استهدفت مديريتي مدغل وصرواح، و3 غارات أخرى مديريتي جبل مراد ومجزر في مأرب (شمال شرقي اليمن).

وتحدث المصدر نفسه عن 6 غارات على مديرية الظاهر، وغارتين على مديرية شدا في صعدة (شمالي البلاد).

وفي الجوف (شمالي اليمن)، نفذ طيران التحالف 4 غارات على مديرية الحزم، وفقا لقناة "المسيرة".

وتأتي غارات التحالف الجديدة بالتزامن مع معارك تدور بين الحوثيين والجيش اليمني في محاور عدة بمحافظتي مأرب والجوف، وكذلك في حجة بالقرب من صعدة.