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سياسة|روسيا

أفغانستان.. وزير الخارجية الروسي يعرب عن أمل موسكو بتنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطالبان

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأناضول)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأناضول)
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202109:46 PM (مكة المكرمة)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو أن يتم تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن السلام في أفغانستان، في حين تتواصل الهجمات المسلحة في مناطق عدة من أفغانستان.

وفي مؤتمر صحفي على هامش زيارته للهند، قال لافروف إن انهيار الاتفاق بين طالبان وواشنطن سيكون مؤسفا، وأعلن استعداد موسكو لاستضافة مؤتمر جديد بشأن أفغانستان.

مقتل 4 شرطيين

وعلى المستوى الميداني، قتل 4 رجال شرطة، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأفاد مسؤولون في شرطة الولاية بأن مسلحي طالبان هاجموا مركزا للشرطة في قرية غازي بابا بالولاية وقتلوا رجال الشرطة.

وتشهد أفغانستان، مؤخرا، تزايدا في الهجمات المسلحة على مختلف الجبهات، وتتهم الحكومة حركة طالبان بالوقوف وراءها، في حين لا تتبنى الحركة جميعها.

وتعاني أفغانستان حربا منذ 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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