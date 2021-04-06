نقل المومياوات زاد الولع بالتاريخ الفرعوني.. مصر تقرر تدريس الهيروغليفية بالمدارس

في إطار الاهتمام المصري المتزايد بالتاريخ القديم والذي بلغ ذروته عقب موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية، قررت وزارة التربية والتعليم تدريس بعض رموز الكتابة الهيروغليفية في المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن خطة زيادة الوعي الأثري والسياحي التي تهتم بها الوزارة.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن الخطة التي يبدأ تنفيذها العام الدراسي المقبل من الصف الرابع الابتدائي، تستهدف بشكل عملي إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم لاكتساب المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس مجرد الحفظ والتلقين.

وشهدت العاصمة القاهرة مساء السبت في مشهد تاريخي مهيب انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير، وسط العاصمة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب القاهرة، حيث ستستقر مومياوات عدد من أشهر ملوك مصر الفرعونية.

وسرعان ما كانت للقرار أصداء متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب به البعض، وانتقده آخرون.

شكراً للحكومة المصرية علي اتخاذ قرار في الاتجاه الصحيح و هوالبدء في تدريس رموز الكتابة الهيروغليفية في منهج الصف الرابع الابتدائي و أتوقع المزيد في مجالات اخري و اهمها التاريخ و الادب و القيم الاخلاقية من الأخر نريد #تمصير_التعليم — Ahmed Fathi (@AhmedFathi_) April 5, 2021

شئ رائع تعليم الهيروغليفية لأطفالنا (لغة الأجداد العِظام) لغة الحضارة ♥🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/6QD6Bco18x — Faten Elkot (@faten_elkot) April 5, 2021

على حد معلوماتي المتواضعة مفيش حاجة اسمها اللغة الهيروغليفية

الهيروغليفي خط مش لغة

تقريبا اللي يقصدوها اسمها اللغة المصرية القديمة بخطوطها الثلاثة هيروغليفي وديموطيقي وهيراطيقي

بس هو الهبد اللي كده زي الهوى غلاب ! — روزم أوجاع (@muhbirati) April 5, 2021

وبالمناسبة بردو مفيش حاجة اسمها اللغة الهيروغليفية.. الصح اسمها "الكتابة الهيروغليفية" لأنه أسلوب كتابة وتوثيق على البرديات والحجر، مش لغة، زي العربية والإنجليزية — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) April 5, 2021

في كمية غباء و سطحية في الكلام عن موضوع دراسة الهيروغليفية في المدارس يفوق تحملي على التجاهل

حبيبي انت لو بتدرس عشان روح اتعلم تعليم مهني او حرفة و هتشتغل و مش عيب و لا بقللومنه بس لو ده فكرك روحله ، انت كده محتاج تتعلم تقرا و تكتب و بس و اشتغل اي شغلانة بسيطة — خـــليل في حالـــك (@kn_noble_85) April 5, 2021

بدل ما تعلمونا اللغة الهيروغليفية

علمونا اللغة الاثيوبية

عشان لما نقابل اثيوبي نعرف نقولة انى جائع انى عطشان

امبو يا عمو

كدة يعني#اثيوبيا pic.twitter.com/QGfnlEMEJs — قاهر الفلول (@ahmed_al3abed) April 5, 2021

وأوضحت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم أن بداية التجربة ستكون من الصف الرابع الابتدائي، حيث سيتم تدريس بعض من الرموز الهيروغليفية، مضيفة للإعلام المحلي أن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورًا واضحًا في تنمية وعي الطلاب في الجوانب الأثرية والسياحية.

وأضافت "بدأنا في تقديم معالم الآثار وتاريخنا الفرعوني وتاريخ مصر على مدى العصور كلها وإزاي (كيف) نحترم الآثار ومعرفة أجدادهم ازاي وصلونا تاريخنا ومعرفة آثارنا، ومعرفة الكتابة الهيروغليفية هو نوع من مواكبة الحضارة لفهم واستيعاب وتقدير الحضارة، وهذا سيتم وفق المناهج الدراسية".

وتعيش مصر حالة من الولع بالحضارة المصرية القديمة في أعقاب الحفل العالمي الذي أقيم بمناسبة نقل 22 مومياء (18 ملكا و4 ملكات) في رحلتهم الأخيرة إلى متحف الحضارة، بعد أن قضوا مئة عام في المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة.

وسار الموكب من خلال عربات مزينة برسومات ونقوش فرعونية ومجهزة بجو خاص يحتوي على النيتروجين حتى تكون المومياوات في ظروف مناسبة للنقل، وتحمل كل عربة اسم الملك الموجود بداخلها، وسط حراسة أمنية مشددة. وتقدم الموكب الدراجات النارية للحرس الجمهوري، ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبالهم بمتحف الحضارة.

Wow amazing I felt like am watching a movie 🎥 ❤️ #موكب_المومياوات_الملكية pic.twitter.com/m2GtIpt0jj — fatoom ebrahim 🖤 (@Ebo12Ebrahim) April 4, 2021