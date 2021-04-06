نتنياهو الأوفر حظا.. رئيس إسرائيل يعلن اليوم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة

في تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية بإسرائيل، يبدو أنه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب "القائمة العربية الموحّدة"

من المقرر أن يعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء مرشحا لتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات عقدها مع الأحزاب السياسية، وحصل فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أكبر قدر من التأييد، مما يجعله الأوفر حظا للفوز بهذه المهمة.

ويمنح القانون ريفلين سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ قراره، وكان قد أعلن أمس أن "الاعتبارات الأخلاقية" قد تلعب دورا في هذا الصدد، في إشارة واضحة إلى قضايا الفساد الثلاث التي يواجهها نتنياهو.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت يوم 23 مارس/آذار الماضي -وهي رابع اقتراع في عامين- دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتنياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية.

ولم تفلح المناقشات الماراثونية التي أجراها ريفلين مع ممثلين عن جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الكنيست، في الخروج من المأزق السياسي، وأكد المتحدث باسم ريفلين أن جولة المشاورات انتهت وأن الرئيس سيصدر قراره اليوم الثلاثاء.

توصية بنتنياهو

وأوصى 52 نائبا في الكنيست -البالغ عدد مقاعده 120- باختيار نتنياهو، مقابل 45 رشحوا السياسي الوسطي يائير لابيد ليائير وزير المالية السابق وزعيم حزب "هناك مستقبل"، في حين نادى 7 بتكليف زعيم حزب يامينا اليميني المتطرف نفتالي بينيت.

ورفضت 3 أحزاب، حصلت إجمالا على 16 مقعدا، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.

وحث نتنياهو كلا من بينيت وحليفه السابق جدعون ساعر، الذي أسس حزب الأمل الجديد بعد انشقاقه عن حزب ليكود المحافظ، على الانضمام إليه لكسر الجمود الذي يهيمن على الوضع السياسي في إسرائيل.

ولم يبد بينيت التزاما تجاه التعاون مجددا مع نتنياهو، الذي كانت تربطه به علاقة متوترة، أما ساعر فقال إنه لن يعمل تحت إمرة نتنياهو، متذرعا بمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد والتي بدأت أمس الاثنين.

وحضر نتنياهو -الذي ينفي ارتكابه أي أخطاء- جانبا من جلسة المحكمة، وكرر لاحقا الاتهامات بأن قضية الادعاء ضده "محاولة انقلاب تستهدف الإطاحة برئيس وزراء يميني قوي" من منصبه.

خريطة سياسية

وفي ظل عدم حسم ريفلين قراره بعد، قال لابيد أمس الاثنين إنه اقترح الدخول في ائتلاف مع بينيت، وسيتولى بموجب الاتفاق رئاسة الوزراء أولا على أن يتسلم لابيد المنصب منه.

وأوضح لابيد في خطاب تلفزيوني "المواطنون الإسرائيليون بحاجة لأن يروا أن زعماءهم يمكنهم العمل معا".

ولم يعلق بينيت بعد على عرض لابيد، وقال معلقون سياسيون إن اتفاقا من هذا القبيل قد يمهد الطريق أيضا لساعر اليميني كي ينضم للابيد، مع احتمال أن يكون بينيت، وهو محافظ مثله، على رأس القيادة.

وفي تحوّل غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنّه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب "القائمة العربية الموحّدة" الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على 4 مقاعد.

وقال عبّاس إنه منفتح على جميع الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدّد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتنياهو لائتلاف حكومي أصعب.

وسيكون أمام أي مرشح سيختاره ريفلين 28 يوما لمحاولة تشكيل ائتلاف، ويمكنه أن يطلب من الرئيس تمديد المهلة أسبوعين، ويمكن لريفلين إسناد المهمة لشخص آخر إذا لم تُشكل الحكومة في المدة المحدد لذلك.