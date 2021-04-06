استشهاد مقدسي وإصابة زوجته برصاص الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني وأصيبت زوجته بجراح خطيرة بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما وهما داخل مركبتهما صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل الجزيرة نت عاطف دغلس بأن الشهيد ينحدر من قرية تقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على السيارة التي كان الزوجان الفلسطينيَان يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب المدينة المقدسة.

وأضافت أن العشرات من سيارات جيش الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب الليلة وفجر اليوم، وقد اندلعت مواجهات في المكان.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشهيد يدعى أسامة صدقي منصور (42 عاما) وقد أصيب برصاصة في رأسه، في بلدة بير نبالا غرب مدينة رام الله، ووصل في حالة حرجة إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي الحكومي بمدينة رام الله.

وذكرت الوزارة أيضا أن زوجة الشهيد أصيبت برصاصة في ظهرها، ولكنها وصفت حالتها بالمستقرة.

وفي حديث للجزيرة نت، قال الصحفي معتصم سقف الحيط إن الحديث الأولي يدور حول إطلاق نار بشكل مباشر على مركبة الشهيد أثناء وجوده داخلها هو وزوجته وأطفاله في بلدة بيرنبالا، وإن المعلومات تشير إلى تزامن وجوده هناك مع وجود قوة من الجيش الإسرائيلي بالقرية.