البث الحي
صراع عربى إسرائيلي|سياسة|فلسطين

استشهاد مقدسي وإصابة زوجته برصاص الاحتلال

جيش الاحتلال دأب على إطلاق النار باتجاه سيارات المدنيين الفلسطينيين (الأناضول)
جيش الاحتلال دأب على إطلاق النار باتجاه سيارات المدنيين الفلسطينيين (الأناضول)
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202111:29 AM (مكة المكرمة)

استشهد شاب فلسطيني وأصيبت زوجته بجراح خطيرة بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما وهما داخل مركبتهما صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل الجزيرة نت عاطف دغلس بأن الشهيد ينحدر من قرية تقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على السيارة التي كان الزوجان الفلسطينيَان يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب المدينة المقدسة.

وأضافت أن العشرات من سيارات جيش الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب الليلة وفجر اليوم، وقد اندلعت مواجهات في المكان.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشهيد يدعى أسامة صدقي منصور (42 عاما) وقد أصيب برصاصة في رأسه، في بلدة بير نبالا غرب مدينة رام الله، ووصل في حالة حرجة إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي الحكومي بمدينة رام الله.

وذكرت الوزارة أيضا أن زوجة الشهيد أصيبت برصاصة في ظهرها، ولكنها وصفت حالتها بالمستقرة.

وفي حديث للجزيرة نت، قال الصحفي معتصم سقف الحيط إن الحديث الأولي يدور حول إطلاق نار بشكل مباشر على مركبة الشهيد أثناء وجوده داخلها هو وزوجته وأطفاله في بلدة بيرنبالا، وإن المعلومات تشير إلى تزامن وجوده هناك مع وجود قوة من الجيش الإسرائيلي بالقرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

استشهاد فتى والاحتلال يغلق شمال سلفيت

استشهد الفتى عطا الله محمد حرب ريان (17 عاما) بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب قرية حارس قضاء مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية بعد الادعاء بمهاجمته مجندة إسرائيلية وطعنها ظهر اليوم الثلاثاء.

استشهاد فلسطيني برصاص حارس في مستوطنة

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص حارس  في منشأة زراعية تابعة لإحدى البؤر الاستيطانية شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ومن جانب آخر اقتحم جنود الاحتلال قرية رأس كركر.

المزيد من سياسي

بعد تجاهل المنفي مناورات اللواء المتقاعد.. حفتر يتحدى الحكومة ويلتقي قادة قواته في بنغازي

حفتر قبل وقف إطلاق النار بعد طرد قواته من كافة الغرب الليبي (الجزيرة)

وزير الدفاع التركي يدين "استفزازات" اليونان ويتعهد بسحق مقاتلي العمال الكردستاني

أكار أثنى على قادة الوحدات التركية العاملة خارج الحدود (الأناضول)

بوكو حرام تعلن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري

سلاح الجو النيجيري ينفذ ضربات حاسمة ضد بوكو حرام وتنظيم الدولة (الأوروبية)

الانتخابات الفلسطينية تبدأ بسجال ساخن حول الإسلام السياسي

القدوة عارض بشدة اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس (الجزيرة)
الأكثر قراءة

حظر النشر بقضية الأمير حمزة.. واشنطن بوست: وفد سعودي في عمان للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله

الرئيس الأسبق للديوان الملكي الأردني باسم عوض الله كان ضمن المعتقلين السبت الماضي (الصحافة الأردنية)

لماذا عليك شرب نصف كوب من عصير الشمندر الأحمر يوميا؟

7 أسئلة تشرح قصة قناة إسطنبول وأهميتها الاقتصادية والجدل المثار حولها

صورة تُظهر منظرا عاما لمسار مشروع قناة إسطنبول (الأوروبية)

شاهد- طرد قاس وهدف غير صحيح.. هل حابى الحكم برشلونة في مواجهة بلد الوليد؟

أندوخار: الخطأ على ديمبلي لا يستحق الطرد (مواقع التواصل)