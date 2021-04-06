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سياسة|مصر

شاهد.. ماذا بعد فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة؟

6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202111:37 PM (مكة المكرمة)

رغم الآمال المتزايدة كان مصير مفاوضات كينشاسا مثل سابقاتها، وانتهت بدون تحقيق تقدم فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، رغم تصعيد كل من مصر والسودان لهجتهما ضد إثيوبيا في الأيام الماضية.

ولم يؤد تمديد المفاوضات ليوم ثالث بناء على الدولة المضيفة جمهورية الكونغو إلى التوصل لاتفاق، لتستمر الأزمة بين إثيوبيا صاحبة السودان، وكل من دولتي مصر والسودان اللتين تخشيان على مصالحهما المائية جراء بناء السد وملء بحيرته بدون اتفاق معهما.

المصدر : الجزيرة

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