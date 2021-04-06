شاهد.. ماذا بعد فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة؟

انتهت جولة اجتماعات سد النهضة في كينشاسا بدون تقدم، واتهمت مصر والسودان إثيوبيا بالتعنت، بينما قال مصدر إثيوبي إن البلدين طرحا بنودا خارج الأجندة، ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى التوصل لحل وسط.
رغم الآمال المتزايدة كان مصير مفاوضات كينشاسا مثل سابقاتها، وانتهت بدون تحقيق تقدم فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، رغم تصعيد كل من مصر والسودان لهجتهما ضد إثيوبيا في الأيام الماضية.
ولم يؤد تمديد المفاوضات ليوم ثالث بناء على الدولة المضيفة جمهورية الكونغو إلى التوصل لاتفاق، لتستمر الأزمة بين إثيوبيا صاحبة السودان، وكل من دولتي مصر والسودان اللتين تخشيان على مصالحهما المائية جراء بناء السد وملء بحيرته بدون اتفاق معهما.