السودان.. مظاهرات ومواجهات مع الشرطة بالذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة

خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق ما يعرف باعتصام القيادة العامة في السادس من أبريل/نيسان 2019، وأظهرت صور وتسجيلات متداولة مواجهات مع الشرطة التي فرقت المتظاهرين بقنابل الغاز.

وتجمع مئات المتظاهرين في قلب الخرطوم، غير بعيد عن مقر القيادة العامة الذي أغلقت قوات سودانية الطرق المؤدية إليه وإلى القصر الرئاسي، احتفالا بذكرى الاعتصام الذي انتهى بخلع نظام الرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.

وسبق للقوى الأمنية السودانية أن أغلقت الطرق المؤدية للقيادة في مناسبات سابقة، حاول فيها المتظاهرون الوصول إلى مكان أصبح يمثل رمزية ثورية لهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ترديد المحتجين لشعارات مناوئة للحكومة السودانية ومطالبة بإسقاط النظام، كما طالب المحتجون بالقصاص لضحايا الثورة.

وأطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المدمع على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى القصر الجمهوري، كما أظهرت مقاطع فيديو وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.