البث الحي
سياسة|سودان

السودان.. مظاهرات ومواجهات مع الشرطة بالذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة

صورة متداولة لمجموعة من المتظاهرين في الخرطوم أثناء محاولة الاقتراب من القصر الرئاسي (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة متداولة لمجموعة من المتظاهرين في الخرطوم أثناء محاولة الاقتراب من القصر الرئاسي (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/4/2021

خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق ما يعرف باعتصام القيادة العامة في السادس من أبريل/نيسان 2019، وأظهرت صور وتسجيلات متداولة مواجهات مع الشرطة التي فرقت المتظاهرين بقنابل الغاز.

وتجمع مئات المتظاهرين في قلب الخرطوم، غير بعيد عن مقر القيادة العامة الذي أغلقت قوات سودانية الطرق المؤدية إليه وإلى القصر الرئاسي، احتفالا بذكرى الاعتصام الذي انتهى بخلع نظام الرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.

وسبق للقوى الأمنية السودانية أن أغلقت الطرق المؤدية للقيادة في مناسبات سابقة، حاول فيها المتظاهرون الوصول إلى مكان أصبح يمثل رمزية ثورية لهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ترديد المحتجين لشعارات مناوئة للحكومة السودانية ومطالبة بإسقاط النظام، كما طالب المحتجون بالقصاص لضحايا الثورة.

وأطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المدمع على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى القصر الجمهوري، كما أظهرت مقاطع فيديو وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

تحقيق للجزيرة نت.. بعد عام من فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم ما مصير المفقودين ومن أخفاهم؟

في الثالث من يونيو /حزيران 2019 اقتحمت قوات أمنية اعتصام القيادة العامة بالخرطوم وفرقته بالقوة الغاشمة. قتل أكثر من 100 بوحشية واختفى العشرات في ظروف غامضة، ولم تكشف لجان مختلفة تشكلت عن مصيرهم.

المزيد من سياسة

ميديابارت: قضية رافال.. كشف جديد يهز الهند

غاندي يعدّ صفقة رافال واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الهند بعد الاستقلال (رويترز)

بوليتيكو: بايدن لا يخطط لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الرئيس الأميركي جو بايدن لم يلغ سياسات سلفه ترامب المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي (الجزيرة)

لم تشكل تهديدا فوريا ولم تصل للانقلاب.. الصفدي: تحركات الأمير حمزة تم احتواؤها بالكامل

الديوان الملكي الأردني نشر رسالة للأمير حمزة (يسار) أكد فيها أنه سيكون "دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا" (الصحافة الأردنية)

لماذا يتخوف جنرالات إسرائيل من تزايد النفوذ الصيني بينهم؟

يتنامى النفوذ الاقتصادي الصيني في إسرائيل لدرجة تثير مخاوف واشنطن وتل أبيب على حد سواء (رويترز)
الأكثر قراءة

أيهما آثاره الجانبية أقل.. لقاح فايزر أم سينوفاك؟

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

بعد أنباء عن هجوم إسرائيلي عليها.. طهران تؤكد استهداف سفينتها "ساويز" بالبحر الأحمر

السفينة الإيرانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر (الصحافة الإيرانية)

رخيص وفعال وربما يكون أمل الدول الفقيرة.. لقاح جديد لكورونا من بيض الدجاج