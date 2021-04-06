أصاب شخصين بجروح خطيرة.. مصرع جندي بالبحرية الأميركية فتح النار قرب قاعدة عسكرية في ميريلاند

أعلنت البحرية الأميركية مقتل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي جدت اليوم، الثلاثاء، قرب قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية بولاية ميريلاند، مشيرة إلى أنه كان يعمل في مستشفى تابع لها.

وقال مسؤولون في البحرية إن المهاجم فتح النار في منطقة تجارية قريبة، واستغرق 10 دقائق ليعود إلى القاعدة، ليُقتل برصاص أفراد من البحرية.

وفي بيان أولي، قالت البحرية إن عدة أفراد شاركوا في إطلاق النار، قبل أن تؤكد لاحقا أن مسلحا واحدا قام بالعملية.

وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت مقتل المشتبه به في الحادثة، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة إن التحقيق ما يزال في بدايته لتحديد دوافع إطلاق النار.