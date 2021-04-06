الانسحاب من أفغانستان.. بايدن يريد التريث ويبحث الأمر مع مستشاريه

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن لن تتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، والذي كان مقررا في الأول من مايو/أيار المقبل.

وأضافت ساكي أن الرئيس جو بايدن يواصل مشاوراته مع مستشاريه في مجلس الأمن القومي وحلفاء وشركاء بلاده في ذلك الشأن.

وأواخر الشهر الماضي جدد بايدن تأكيد صعوبة سحب قوات بلاده من أفغانستان مطلع مايو/أيار المقبل، وقال إنها ستخرج بشكل منظم وفي موعد يتم العمل على تحديده.

وانتقدت حركة طالبان تصريحات بايدن مهددة بمواصلة العمل المسلح إذا لم تغادر القوات الأجنبية أفغانستان في الموعد المحدد كما هو متفق عليه في اتفاق الدوحة.

وقالت الحركة في بيان إن التصريحات الواردة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بشأن عدم الانسحاب من أفغانستان تعني استمرار الاحتلال.

وبوساطة قطرية ودعم من الولايات المتحدة انطلقت في 12 سبتمبر/أيلول 2020 مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة في أفغانستان.

وقبلها، قامت قطر بدور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020 ينص على انسحاب أميركي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.