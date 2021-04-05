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سياسة|إسرائيل

نتنياهو يمثل أمام المحكمة بقضايا فساد والرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة

نتنياهو يدخل قاعة المحكمة في القدس (الأناضول)
نتنياهو يدخل قاعة المحكمة في القدس (الأناضول)
5/4/2021

مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، لاستئناف النظر في قضايا الفساد التي يحاكم فيها، في حين يواصل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشاوراته مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لتحديد الشخصية التي سيجري تكليفها بتشكيل الحكومة.

واتهم الادعاء العام نتنياهو باستغلال سلطته بشكل غير مشروع.

وغادر نتنياهو المحكمة بعد جلسة الاستماع إليه، فيما بدأت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في تهم تتعلق بقبول نتنياهو هدايا فاخرة، وسعيِه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس، وليد العمري، إن أولى جلسات الاستماع للشهود بحضور نتنياهو انتهت بعد الاستماع لشاهد الإثبات الأول، ويدعى إيلان يشوع، وكان وكيلا لوكالة "والا" الإخبارية، وأكد ما جاء في لوائح الاتهام.

وقد تظاهر أمام المحكمة في القدس المحتلة مناهضون لنتنياهو، وطالبوا باستقالته وسَجنِه، بسبب الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الفساد، وما وصفوه بسوء استغلاله للسلطة لتحقيق مصالح شخصية وخاصة.

مشاورات تحديد المكلف بتشكيل الحكومة

وبالتزامن مع ذلك، يواصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشاوراته مع ممثلي الأحزاب في الكنيست الجديد، لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بأغلبية 61 مقعدا في البرلمان.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، إن ريفلين سيخصص 45 دقيقة لكل حزب من الأحزاب الفائزة.

واستهل ريفلين المشاورات بالاجتماع مع ممثلي حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن يلتقي حتى ساعات المساء مع ممثلي جميع الأحزاب وعددها 13.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس إن الرئيس الإسرائيلي التقى حتى الآن عددا من القوائم، أيد 46 عضوا منها تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، فيما أيد 32 عضوا تكليف رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، وأيد 7 أعضاء يمثلون قائمة "يمينا" تكليف زعيمهم نفتالي بينيت.

وأضاف أنه ينتظر أن يستكمل مشاوراته لاحقا مع بقية القوائم، ومنها القائمتان العربيتان، المشتركة والموحدة، وتحالف الأحزاب العنصرية، وغيرها من القوائم، وسط ضبابية في حظوظ وفرص التكليف بالنسبة لنتنياهو وخصومه.

ويمنح القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين، وفق ما يرتئيه الرئيس.

وفي حال فشل المكلف، فإنه يتم تكليف شخصية أخرى، بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما.

ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه في حال فشل المكلف الثاني، فإن على الكنيست الإٍسرائيلي أن يحدد مكلفا بتشكيل حكومة أو العودة إلى خيار تنظيم انتخابات جديدة.

ويبلغ عدد الأحزاب والتحالفات، التي تمكنت من تخطي نسبة الحسم ودخول الكنيست الإسرائيلي 12 حزبا وتحالفا سياسيا، أكبرها حزب الليكود بـ30 مقعدا، أما التشكيلات السياسية فأبرزها القائمة العربية الموحدة ولها 4 مقاعد.

ونظمت في إسرائيل 23 مارس/آذار انتخابات تشريعية هي الرابعة من نوعها في غضون عامين.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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