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سياسة|ماليزيا

ماليزيا.. محكمة الاستئناف ترفض تأجيل النظر في طعون عبد الرزاق والادعاء يتهمه بإضاعة الوقت

نجيب عبد الرزاق أثناء مثوله اليوم في محكمة الاستئناف (رويترز)
نجيب عبد الرزاق أثناء مثوله اليوم في محكمة الاستئناف (رويترز)
5/4/2021

رفضت محكمة الاستئناف الماليزية تأجيل النظر في الطعون التي رفعها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ضد قرار إدانته من قبل المحكمة العليا، وطالب محاموه بالتريث للحصول على معلومات جديدة، في حين اتهمهم الادعاء بإضاعة الوقت.

ومثُل رئيس وزراء ماليزيا السابق (67 عاما) أمام المحكمة مرة أخرى اليوم الاثنين، في أول محاولة لإلغاء إدانته بالفساد العام الماضي.

واتهم مكتب الادعاء العام هيئة الدفاع عن عبد الرزاق بإضاعة الوقت، والتحايل على قرار إدانة المحكمة العليا في 7 قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والفساد المالي، وهو قرار قضى بسجنه 12 عاما وتغريمه 210 ملايين رينغيت (50 مليون دولار).

وقال رئيس هيئة الدفاع إن مستجدات طرأت على القضية، وإنه ينتظر الحصول على وثائق من البنك المركزي وحكومة سنغافورة بشأن تورط زوج رئيسة البنك المركزي السابقة في فضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي.

ورفض رئيس الوزراء السابق الإدلاء بأي تعليق لدى وصوله إلى محكمة الاستئناف الواقعة في العاصمة الإدارية بوتراجايا، في حين قال محمد شفيع عبد الله أحد محاميه "هناك انتهاك كامل وغير مسبوق لمبدأ المحاكمة العادلة"، قائلا "إنها فوضى يجب معالجتها".

واعتبر المحامي أن القاضي في المحكمة الابتدائية لم يكن يمتلك خبرة كافية في هذا النوع من القضايا، وأن هذه النقطة لوحدها تكفي لنقض الحكم.

وكان عبد الرزاق قد رفض بشدة الاتّهامات بتحويل 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) أجرته شركة تابعة للصندوق السيادي إلى حساباته المصرفية، لكن القاضي دانه بسبع تهم تشمل استغلال السلطة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.

ومُنح عبد الرزاق إطلاق سراح مشروطا بانتظار إصدار محكمة الاستئناف حكمها. وإذا خسر الاستئناف، فيمكنه أن يلجأ إلى المحكمة الماليزية العليا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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