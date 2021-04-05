قرار جديد أعلنته السعودية.. هؤلاء فقط من سيسمح لهم بأداء مناسك العمرة في رمضان

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي بيان أصدرته اليوم الاثنين، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون بداية من الأول من شهر رمضان للأشخاص المحصنين.

وأضافت الوزارة أن التصاريح ستُمنح لكل شخص "محصّن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة".

وتابعت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا "وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة".

وبينما أكدت الوزارة على تويتر أن هذه الإجراءات ستطبّق خلال شهر رمضان فقط، لم يحدد البيان على وكالة الأنباء الحكومية المدة الزمنية، واكتفى بالقول إنها ستبدأ في اليوم الأول من رمضان.

وكانت السلطات السعودية فتحت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي المسجد الحرام في مكة المكرمة أمام المصلين للمرة الأولى بعد إغلاق استمر 7 أشهر، كما استأنفت مناسك العمرة، وذلك وسط تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما شملت الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر أداؤها العام الماضي على نحو 10 آلاف حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين شهد العام الذي سبقه أداء حوالي 2.5 مليون حاج الفريضة.

يذكر أن ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم يقومون سنويا بمناسك العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ولكن هذه الشعيرة تم تعليقها في مارس/آذار من العام الماضي بسبب وباء كورونا.