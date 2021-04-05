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سياسة|ليبيا

تواجه ضغوطا لتساوي بين جميع الأطراف.. هذا هو موقف السلطات الليبية من ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية

بعد نحو 3 أشهر من انتهاء المهلة المحددة لترحيلهم، لا يزال ملف سحب المرتزقة بين السلطات الجديدة في ليبيا وبعض الأطراف الدولية مطروحا

نجلاء المنقوش في مؤتمر صحفي مع شارل ميشيل: الحكومة تتبنى إستراتيجية واضحة وجادة لخروج المرتزقة (الأناضول)
نجلاء المنقوش في مؤتمر صحفي مع شارل ميشيل: الحكومة تتبنى إستراتيجية واضحة وجادة لخروج المرتزقة (الأناضول)
محمود رفيدة - طرابلس
5/4/2021

أعادت تصريحات السلطات الرسمية في طرابلس ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية إلى الواجهة من جديد، بعد تباين المواقف بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول آلية الخروج.

وقالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش -لدى استقبالها أمس الأحد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في طرابلس- إن الحكومة تتبنى إستراتيجية واضحة وجادة لخروج المرتزقة بشكل كامل وفوري.

وسبق أن اشترط المشري ضرورة إخراج المرتزقة وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة السلطات الشرعية عبر اتفاقيات واضحة، في إشارة إلى القوات التركية، وذلك في أحدث تصريح له حول الموضوع خلال اجتماعه وزير الخارجية الفرنسي في النيجر، في حين أكد لودريان ضرورة خروج كل القوات في وقت متزامن.

وقد أكد وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في زيارة سابقة إلى طرابلس أن من الضروري خروج المرتزقة من ليبيا.

ولم يصرح المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي إلى الآن عن الآلية التي اختارتها اللجنة المشتركة "5+5" بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وموعدها.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي انتهت المهلة المحددة المقدرة بـ 90 يوما لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المشري (يمين) أكد لدى لقائه لودريان ضرورة إخراج المرتزقة أولا ثم خروج القوات التي جاءت عبر اتفاقيات (الجزيرة)

رؤية واحدة

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة هو خروج المرتزقة من ليبيا دون قيد أو شرط، وملاحقة الجهات غير الشرعية التي أتت بهم إلى ليبيا وحاولت الانقلاب على السلطات الشرعية في طرابلس المتمثلة في حكومة الوفاق وقتها.

وأضاف دبرز للجزيرة نت "نحن نعتقد أن آخر من يتكلم عن خروج المرتزقة هم الجانب الفرنسي الضالع والمتورط في دعم الانقلابيين ونظن أن حكومة الوحدة الوطنية تفرق بين الجهات الشرعية التي عقدت اتفاقيات دولية وبين الجهات غير الشرعية التي حاولت الانقلاب على الحكم وشنت حربا وحشية على طرابلس".

واعتبر دبرز أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه ضغوطا قوية من جهات دولية لتساوي بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن إخراج مرتزقة شركة فاغنر الروسية والجنجويد والتشاديين الذين جاء بهم حفتر إلى ليبيا قد يفضي إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية الأمنية التركية الليبية.

وأوضح دبرز أن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة اليوم ببسط نفوذها على كامل التراب الليبي، باعتبارها من تملك الشرعية في ليبيا وتتحمل المسؤولية كاملة بعد تسلمها مقاليد الحكم.

موقف غائب

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة كامل الجطلاوي أن المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي لم يصرح إلى الآن بشأن آلية إخراج المرتزقة من ليبيا.

وبشأن إمكانية تجميد الاتفاقية الأمنية التركية الليبية قال الجطلاوي للجزيرة نت "هناك توجه عام للاستفادة من النهضة والتجربة التركية وهذا ما نتج عن زيارة المجلس الرئاسي برئاسة المنفي إلى أنقرة".

وصرح الجطلاوي بأن جلسة للمجلس الأعلى للدولة تنعقد الاثنين لمناقشة زيارة رئيس المجلس إلى النيجر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يفرق بين اتفاقية رسمية من سلطة شرعية وبين وجود مرتزقة.

مواقف مختلفة

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير أن موقف المشري ليس بالضرورة أن يعبر عن موقف السلطة التنفيذية الجديدة التي قد تتبنى الموقف ذاته إذا تحررت من الضغوط الخارجية.

وتابع الكبير "إذا حصل تقدم في إخراج مرتزقة فاغنر من ليبيا قد يتفق المجلس الرئاسي مع الحكومة التركية على تجميد الاتفاقية الأمنية لمنح مزيد من الثقة للأطراف المناوئة للوجود التركي".

وأفاد الكبير في تصريحه للجزيرة نت بأن السيناريو المتوقع والمفضل للإدارة الأميركية هو الخروج المتزامن للمرتزقة إذا نجحت الضغوط الدولية في حمل روسيا وتركيا على إخراج قواتهما من ليبيا".

واستبعد الكبير حدوث أي خلاف بين اللجنة المشتركة 5+5 حيث ينص الاتفاق على إخراج جميع المرتزقة على مراحل محددة.

وأشار الكبير إلى أن السلطات في طرابلس تدرك تماما أن التحالف الأمني والعسكري مع تركيا هو صمام الأمان ضد أي حماقة عسكرية أخرى قد يقدم عليها حفتر إذا أحس أنه في وضع عسكري أفضل.

المصدر : الجزيرة

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