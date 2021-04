يمثل اجتماع فيينا الخطوة الأكثر تقدما لفريق التفاوض الأميركي بشأن ملف الاتفاق النووي مع إيران، إذ يشارك مع نظرائه الأوروبيين والروس والصينيين في بحث الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق "عودة متبادلة" للاتفاق من قبل واشنطن وطهران.

ومن المرجح أن يجري الاجتماع في ظل تدقيق ومراجعة صارمة من مجلسي الكونغرس للموقف الأميركي رغم تمتع الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين.

وخلال الأسابيع الماضية، وجه العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، ومئات من أعضاء مجلس النواب من الحزبين، رسائل للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عبروا فيها عن تحفظاتهم بشأن موقف الإدارة الأميركية تجاه ملف التفاوض مع إيران، وكرروا مخاوفهم من التساهل في التعامل معها.

ورغم عدم الإعلان عن لقاءات بين المفاوضين الأميركيين ونظرائهم الإيرانيين وجها لوجه، تبدي الإدارة الأميركية استعدادا لعقد مباحثات مباشرة مع الجانب الإيراني، لكن طهران ترفض هذه الخطوة ما لم يرفع جزء كبير من العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقب انسحابها من الاتفاق النووي منتصف عام 2018.

ويهدف الاجتماع -الذي يعقد في فيينا غدا الثلاثاء- إلى وضع خريطة طريق للخطوات التي يمكن أن يتخذها الجانبان لإعادتهما إلى الامتثال للاتفاق، بما في ذلك تحديد "رفع العقوبات وتدابير تتعلق ببرنامج إيران النووي" وفقا لبيان صدر يوم الجمعة الماضي عن الصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيران.

وتُعقد حسابات واشنطن الداخلية، إضافة للضغوط التي تقوم بها أطراف خارجية، من مهمة فريق التفاوض الأميركي في الملف الإيراني، خاصة بشأن رفع العقوبات.

وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلادها لن تعرض رفع عقوبات محددة، ولكنها مستعدة لمناقشة خطوات تخفيف العقوبات.

وصرحت خلال إفادة صحفية الجمعة، قائلة "سنتحدث عن الخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ولن نتحدث عن رفع عقوبات بعينها، لكننا سنقول بالتأكيد إننا منفتحون لمناقشة خطوات تخفيف العقوبات التي سيتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل العودة إلى الاتفاق".

من جهة أخرى، حذرت نيكي هيلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، من تنازلات متوقعة من إدارة بايدن للإيرانيين، وقالت في تغريدة على تويتر "ليس صعبا أن نرى أين يتجه هذا: إلى كارثة. تدرك إيران أن إدارة بايدن يائسة للعودة إلى صفقة جيدة لإيران وسيئة لأميركا".

It's not hard to see where this is headed: a disaster. Iran knows that the Biden administration is desperate to go back to a deal that is good for Iran and bad for America. https://t.co/WEOZOwXwCz

— Nikki Haley (@NikkiHaley) April 3, 2021