المجلس الرئاسي الليبي يعلن تشكيل مفوضية للمصالحة الوطنية تلبية لمخرجات الحوار الوطني

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في ليبيا، وقال إنها ستكون صرحا يجمع الليبيين، ويجبر الضرر، ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون.

وتلت المتحدثة باسم المجلس بيان تأسيس المفوضية العليا للمصالحة، وقالت فيه إنه يأتي عملا بمخرجات الحوار الوطني، ودعت جميع القوى السياسية والاجتماعية، ونشطاء المجتمع المدني، إلى الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإنجازها.

وتعنى السلطة المؤقتة في ليبيا، بتأسيس المفوضية، ضمن خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، في 5 فبراير/شباط الماضي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ناقش في وقت سابق مع خبراء من البلاد، اختصاصات وهيكلة المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وذكر بيان صادر عقب ذلك أن الاجتماع "ناقش مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية من حيث الاختصاصات والهيكلية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة".

وشدد المنفي، على "أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، والتنوع في اختيار أعضاء المفوضية لتضم جميع الكفاءات".

وأكد ضرورة "إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، التي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي".

بدوره، قال رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مغردا على تويتر، "مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة".

وفي 16 مارس/آذار الجاري، تسلم الدبيبة والمنفي مهامهما لقيادة البلاد إلى انتخابات عامة مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، بعد سنوات من منازعة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للحكومة السابقة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.