روسيا تنفي مشاركتها في الصراع بشرق أوكرانيا.. والانفصاليون يتهمون كييف بالتحضير لعمل عسكري

نفت روسيا اتهامات غربية لها بالانخراط عسكريا في الصراع شرقي أوكرانيا، وتحدثت عن اتصالات على أعلى مستوى مع واشنطن، في وقت اتهم الانفصاليون الموالون لموسكو، كييف بالتحضير لعمل عسكري ضدهم.

فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين إن الجيش الروسي يتحرك في البلاد وفقا لما يراه مناسبا، وإن تحركاته لا تشكل تهديدا لأي طرف كان.

وفي تعليق له على تقارير تحدثت عن أن وحدات عسكرية روسية تتحرك قرب الحدود مع أوكرانيا بلوحات معدنية مُموَّهة، نفى بيسكوف مشاركة روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو وعواصم أوروبية أخرى لا ترغب في اشتعال الحرب مجددا في منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا.

وشدد المتحدث الروسي على ضرورة بقاء القوات الروسية في حالة تأهب بسبب تصاعد النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ودول أخرى على طول الحدود مع روسيا.

وقال مراسل الجزيرة أيمن درغامي إن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية تبدو محاولة لتبديد المخاوف المتصاعدة في أوكرانيا والعديد من الدول الغربية من التحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا على مدى الأسبوعين الماضيين.

من جهتها، قالت الخارجية الروسية اليوم إن هناك اتصالات على أعلى المستويات مع واشنطن بشأن أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن روسيا أكدت للجانب الأميركي أنه لا توجد أسباب لقلق واشنطن بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

وعقب تصاعد أعمال العنف شرقي أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد هدوء استمر أشهرا طويلة، أبدى الحلف الأطلسي الأسبوع الماضي قلقه بشأن ما قال إنها تعزيزات عسكرية روسية كبيرة على حدود روسيا الغربية مع أوكرانيا.

الانفصاليون يتهمون كييف

من جهته، اتهم دينيس بوشيلين، رئيس ما تعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية التي شكلها الانفصاليون شرقي أوكرانيا، حكومة كييف بمواصلة حشد قواتها العسكرية على خطوط التماس في إقليم دونباس، ورفض تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وقال بوشيلين في تصريحات أدلى بها اليوم إن القوات الأوكرانية زادت من وتيرة قصف مقاطعة دونيتسك أوائل هذا العام، وإنها أصبحت على أتم الاستعداد لتصعيد الصراع المسلح شرقي البلاد، بانتظار ما إذا كان سيصدر أمر بشن العملية العسكرية من عدمه، وفق تعبيره.

كما أدان القائد الانفصالي ما سماه رفض أوكرانيا تنفيذ اتفاقيات مينسك لوقف إطلااق النار، مشددا على التزام جمهوريته، التي لم يعترف بها أحد، بتنفيذ تلك الاتفاقات، وعدم تصعيد الصراع.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد اتهمت الانفصاليين بتصعيد أعمال العنف ضد قواتها المتمركزة في خطوط التماس بالقرب من مدينة دونيتسك، مشيرة إلى مقتل وجرح العديد من جنودها في الآونة الأخيرة.

كما اتهمت كييف القوات الروسية بقصف العديد من المواقع العسكرية الأوكرانية في منطقة دونباس، وتحدثت وزارة الدفاع الأوكرانية عن "بدء الحرب رسميا"، معلنة في الوقت نفسه عن إجراء مناورات مشتركة مع الحلف الأطلسي خلال أشهر.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام، إن أوكرانيا تنشد في هذه الفترة دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مواجهة ما تعتبرها أعمالا عدائية ضدها من قبل روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد قبل أيام أن الرئيس الأميركي جو بايدن وعده خلال اتصال هاتفي بينهما بعدم ترك أوكرانيا وحيدة في مواجهة ما سماه العدوان الروسي.

يذكر أن الصراع شرقي أوكرانيا اندلع عام 2014 بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا التي ضمت خلال العام نفسه شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأسفرت المواجهات مذاك عن مقتل نحو 14 ألف شخص.