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سياسة|قطر

أمير قطر ورئيس أوكرانيا يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون الثنائي

مباحثات أمير قطر ورئيس أوكرانيا تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية (قنا)
مباحثات أمير قطر ورئيس أوكرانيا تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية (قنا)
5/4/2021

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات في الدوحة اليوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال أمير قطر، في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه بحث مع الرئيس زيلينسكي أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية، تشمل الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي والبنية التحتية.

وأضاف الأمير أنهما تبادلا أيضا الآراء بشأن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة التعاون الدولي من أجل التصدي لآثار "كوفيد 19".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن زعيمي البلدين أشرفا على توقيع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، واتفاقية تقديم مساهمات إضافية من قبل المساهمين "كيو تيرمينالز" (Qterminals)، ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية، والشباب والرياضة، والزراعة وسلامة الأغذية والموانئ، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا.

الشيخ تميم وزيلينسكي أشرفا على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين القطري والأوكراني (وكالة الأنباء القطرية)

صفحة جديدة

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، في تصريحات للجزيرة، إن الهدف من الزيارة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ووصف كوليبا دولة قطر بأنها لاعب مهم في السياسة العالمية.

كما قال الوزير الأوكراني إن لدى قطر وأوكرانيا علاقات ممتازة مع تركيا، وإن هناك إمكانية لإقامة تحالفات من شأنها أن تعزز الأمن في بلاده وتحقق الازدهار الاقتصادي.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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قطر وأوكرانيا تبرمان اتفاقات بعدة مجالات

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو جلسة مباحثات في الدوحة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والزراعة.

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