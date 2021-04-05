أمير قطر ورئيس أوكرانيا يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون الثنائي

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات في الدوحة اليوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال أمير قطر، في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه بحث مع الرئيس زيلينسكي أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية، تشمل الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي والبنية التحتية.

وأضاف الأمير أنهما تبادلا أيضا الآراء بشأن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة التعاون الدولي من أجل التصدي لآثار "كوفيد 19".

بحثت مع فخامة الرئيس @ZelenskyyUa أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي والبنية التحتية، كما تبادلنا الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدنا على ضرورة التعاون الدولي من أجل التصدي لآثار وباء كوفيد-19. pic.twitter.com/HYR5qu4AzC — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 5, 2021

من جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن زعيمي البلدين أشرفا على توقيع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، واتفاقية تقديم مساهمات إضافية من قبل المساهمين "كيو تيرمينالز" (Qterminals)، ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية، والشباب والرياضة، والزراعة وسلامة الأغذية والموانئ، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا.

الشيخ تميم وزيلينسكي أشرفا على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين القطري والأوكراني (وكالة الأنباء القطرية)

صفحة جديدة

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، في تصريحات للجزيرة، إن الهدف من الزيارة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ووصف كوليبا دولة قطر بأنها لاعب مهم في السياسة العالمية.

كما قال الوزير الأوكراني إن لدى قطر وأوكرانيا علاقات ممتازة مع تركيا، وإن هناك إمكانية لإقامة تحالفات من شأنها أن تعزز الأمن في بلاده وتحقق الازدهار الاقتصادي.